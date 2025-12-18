Маршрут следования поезда 195Я Котлас — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
23:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ядриха
00:24
00:26
9 км.
0 ч. 59 мин.
Костылево
02:58
03:00
185 км.
3 ч. 33 мин.
Кулой
03:41
03:54
225 км.
4 ч. 16 мин.
Вельск
04:21
04:25
247 км.
4 ч. 56 мин.
Коноша 1
06:25
06:55
346 км.
7 ч. 0 мин.
Вожега
07:56
07:58
401 км.
8 ч. 31 мин.
Харовская
08:50
08:54
459 км.
9 ч. 25 мин.
Сухона
09:46
09:50
514 км.
10 ч. 21 мин.
Вологда 1
10:25
10:45
544 км.
11 ч. 0 мин.
Грязовец
11:39
11:44
584 км.
12 ч. 14 мин.
Данилов
13:24
14:20
661 км.
13 ч. 59 мин.
Ярославль
Главный
15:50
16:05
726 км.
16 ч. 25 мин.
Александров 1
19:02
19:04
878 км.
19 ч. 37 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
20:43
972 км.
21 ч. 18 мин.
