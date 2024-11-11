Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 198Г Ижевск — Санкт-Петербург.
21:00
1 д. 7 ч. 30 мин.
04:30
Маршрут следования поезда 198Г Ижевск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Глазов
01:51
01:53
151 км.
4 ч. 51 мин.
Яр
02:26
02:28
186 км.
5 ч. 26 мин.
Киров
Пассажирский
04:42
04:56
333 км.
7 ч. 42 мин.
Чухломинский
05:09
05:43
339 км.
8 ч. 9 мин.
Котельнич 1
07:37
07:39
413 км.
10 ч. 37 мин.
Шарья
09:53
10:11
577 км.
12 ч. 53 мин.
Буй
14:24
14:41
808 км.
17 ч. 24 мин.
Вологда 1
16:59
17:24
934 км.
19 ч. 59 мин.
Череповец 1
19:33
19:50
1045 км.
22 ч. 33 мин.
Бабаево
21:59
22:29
1160 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
04:30
1475 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Попался старенький вагон, было не очень комфортно ехать. Все вокруг гремело и дребезжало. Хорошо было, что вагон был убран и работал кондиционер. Также вместо обычного классического «все на рельсы» стоял полноценный биотуалет.
Очень понравился этот поезд, приятные проводницы и чистота. Выдали хорошее постельное белье. Температура в вагоне была 22-25 градусов, очень комфортная.
Ехала с детьми и мужем и нам все понравилось. Очень приятная проводница, много раз к нам подходила и интересовалась, все ли у нас в порядке и не нужно ли что-нибудь еще.
Всем привет. Мне было не очень удобно быть в питере в 4 утра если бы сдвинули расписание и поезд приезжал бы хотя бы к 6-7 часам, то было бы гораздо удобнее.
Что за туалеты такие – стояли БИО но в них не работал смыв. Поезд так себе. До 10 утра не было кипятка, хотел попить чая, так и не получилось сделать. Проводница наша хрен знает где ползала всю дорогу, видел ее только один раз при посадке.