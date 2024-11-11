Маршрут следования и продажа билетов
10
Маршрут следования поезда 204С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
23:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кущевка
00:44
00:46
74 км.
1 ч. 8 мин.
Тихорецкая
03:08
03:11
161 км.
3 ч. 32 мин.
Кавказская
04:19
04:51
219 км.
4 ч. 43 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:47
05:53
284 км.
6 ч. 11 мин.
Невинномысская
06:59
07:04
361 км.
7 ч. 23 мин.
Минеральные Воды
08:24
09:04
465 км.
8 ч. 48 мин.
Пятигорск
09:35
09:40
485 км.
9 ч. 59 мин.
Ессентуки
10:00
10:05
501 км.
10 ч. 24 мин.
Кисловодск
10:37
520 км.
11 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Очень понравились проводницы, которые сразу видно являются настоящими профессионалками своего дела.
Розетки работали и это главное. Смог хотя бы нормально поработать по дороге и не было простоя. Туалет был с запашком.
Ночью было прохладно, пришлось напялить на себя все, что было. Проводницы молодцы, к ним нет вопросов. Мужчина пососедству помог перетащить багаж.
Нормальный поезд, спалось прекрасно во время поездки. Матрасы удобные и почти не трясло.
Меня жутко бесил пассажир за стенкой который на протяжении всей ночи своим храпом не давал спать половине вагона. Иногда хорошую поездку может омрачить подобный инцидент.