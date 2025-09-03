Маршрут следования поезда 204Ц Астана — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астана — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нур-Султан 1
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Караганды
Пассажирская
03:04
03:29
196 км.
3 ч. 24 мин.
Акадыр
05:44
05:59
366 км.
6 ч. 4 мин.
Мойынты
07:35
07:45
488 км.
7 ч. 55 мин.
Сары-Шаган
09:12
09:47
611 км.
9 ч. 32 мин.
Шу
13:37
13:57
891 км.
13 ч. 57 мин.
Отар
16:05
16:28
1008 км.
16 ч. 25 мин.
Алматы 1
18:48
1149 км.
19 ч. 8 мин.
