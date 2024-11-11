Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 205Ж Киров — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 205Ж Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
18:25
18:27
81 км.
1 ч. 42 мин.
Шахунья
19:58
20:00
205 км.
3 ч. 15 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:46
22:58
425 км.
6 ч. 3 мин.
Ковров 1
01:15
01:17
587 км.
8 ч. 32 мин.
Владимир
02:10
02:36
647 км.
9 ч. 27 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:58
823 км.
13 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Москва Распечатать расписание поезда