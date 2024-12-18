Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 208Г Нижний Новгород — Воркута.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:00
1 д. 15 ч. 30 мин.
08:30
49
Маршрут следования поезда 208Г Нижний Новгород — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
17:49
17:51
61 км.
0 ч. 49 мин.
Урень
19:05
19:07
169 км.
2 ч. 5 мин.
Шахунья
19:48
19:50
223 км.
2 ч. 48 мин.
Пижма
20:16
20:17
258 км.
3 ч. 16 мин.
Буреполом
20:31
20:32
275 км.
3 ч. 31 мин.
Котельнич 1
21:41
21:57
345 км.
4 ч. 41 мин.
Марадыковский
22:12
22:13
362 км.
5 ч. 12 мин.
Оричи
22:33
22:34
388 км.
5 ч. 33 мин.
Лянгасово
23:01
23:02
414 км.
6 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
23:20
00:04
427 км.
6 ч. 20 мин.
Юрья
01:12
01:14
483 км.
8 ч. 12 мин.
Мураши
02:31
02:36
526 км.
9 ч. 31 мин.
Опарино
04:07
04:09
589 км.
11 ч. 7 мин.
Пинюг
05:06
05:26
641 км.
12 ч. 6 мин.
Луза
06:25
06:27
692 км.
13 ч. 25 мин.
Сусоловка
07:03
07:04
715 км.
14 ч. 3 мин.
Савватия
07:34
07:36
739 км.
14 ч. 34 мин.
Котлас Южный
08:16
09:24
769 км.
15 ч. 16 мин.
Сольвычегодск
09:49
09:51
782 км.
16 ч. 49 мин.
Низовка
10:10
10:14
794 км.
17 ч. 10 мин.
Урдома
11:28
11:30
888 км.
18 ч. 28 мин.
Межег
12:22
12:24
947 км.
19 ч. 22 мин.
Микунь
12:59
13:30
992 км.
19 ч. 59 мин.
Княжпогост
14:18
14:21
1041 км.
21 ч. 18 мин.
Синдор
15:18
15:19
1099 км.
22 ч. 18 мин.
Иоссер
15:42
15:43
1118 км.
22 ч. 42 мин.
Чиньяворык
16:16
16:17
1154 км.
23 ч. 16 мин.
Юкарка
16:30
16:31
1164 км.
23 ч. 30 мин.
Ярега
17:08
17:09
1205 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Ухта
17:27
17:37
1220 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Сосногорск
17:56
18:24
1229 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Малая Пера
19:54
19:55
1308 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Ираель
20:23
20:25
1338 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Зеленоборск
20:38
20:39
1348 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Талый
21:01
21:02
1371 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Каджером
21:16
21:17
1382 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Чикшино
21:49
21:51
1417 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Кожва 1
22:26
22:28
1452 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Печора
22:47
23:27
1464 км.
1 д. 5 ч. 47 мин.
Сыня
00:18
00:19
1508 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Янью
00:45
00:47
1528 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Косью
01:16
01:17
1558 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Инта 1
02:35
03:00
1632 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Марков
04:55
04:57
1725 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Сивая Маска
05:41
05:42
1758 км.
1 д. 12 ч. 41 мин.
Сейда
06:48
06:50
1805 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Чум
07:02
07:03
1811 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
Воркута
08:30
1866 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Новгород → Воркута Распечатать расписание поезда