Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
02:29
02:56
145 км.
2 ч. 30 мин.
Михайлов
04:12
04:14
189 км.
4 ч. 13 мин.
Павелец-Тульский
04:54
05:00
239 км.
4 ч. 55 мин.
Топиллы
05:12
05:32
248 км.
5 ч. 13 мин.
Милославское
06:15
06:20
265 км.
6 ч. 16 мин.
Урусово
06:39
06:43
279 км.
6 ч. 40 мин.
Раненбург
07:17
07:25
313 км.
7 ч. 18 мин.
Богоявленск
07:48
07:50
335 км.
7 ч. 49 мин.
Мичуринск
Уральский
08:30
09:06
376 км.
8 ч. 31 мин.
Никифоровка
09:32
09:34
395 км.
9 ч. 33 мин.
Тамбов 1
10:20
10:25
442 км.
10 ч. 21 мин.
Платоновка
11:07
11:09
477 км.
11 ч. 8 мин.
Кирсанов
11:53
11:56
529 км.
11 ч. 54 мин.
Умет
12:19
12:21
547 км.
12 ч. 20 мин.
Тамала
12:44
12:46
566 км.
12 ч. 45 мин.
Вертуновская
13:09
13:11
589 км.
13 ч. 10 мин.
Ртищево 1
13:42
14:12
613 км.
13 ч. 43 мин.
Салтыковка
14:50
14:52
638 км.
14 ч. 51 мин.
Екатериновка
15:11
15:13
657 км.
15 ч. 12 мин.
Аткарск
15:59
16:01
706 км.
16 ч. 0 мин.
Татищево
16:46
16:48
752 км.
16 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:40
783 км.
17 ч. 41 мин.
