Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 209С Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
19:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
20:36
20:38
31 км.
0 ч. 47 мин.
Аткарск
21:22
21:24
77 км.
1 ч. 33 мин.
Екатериновка
22:11
22:13
126 км.
2 ч. 22 мин.
Ртищево 1
23:14
23:44
170 км.
3 ч. 25 мин.
Тамала
00:36
00:38
218 км.
4 ч. 47 мин.
Кирсанов
01:11
01:14
254 км.
5 ч. 22 мин.
Платоновка
02:00
02:02
306 км.
6 ч. 11 мин.
Тамбов 1
02:40
02:45
341 км.
6 ч. 51 мин.
Мичуринск
Уральский
03:58
04:45
406 км.
8 ч. 9 мин.
Богоявленск
05:25
05:27
447 км.
9 ч. 36 мин.
Узуново
08:57
09:23
627 км.
13 ч. 8 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:09
772 км.
16 ч. 20 мин.
