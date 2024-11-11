Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211Г Киров — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 211Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
20:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
21:53
21:55
81 км.
1 ч. 44 мин.
Шахунья
23:48
23:50
205 км.
3 ч. 39 мин.
Урень
00:32
00:34
259 км.
4 ч. 23 мин.
Сухобезводное
02:46
02:48
330 км.
6 ч. 37 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:07
04:19
428 км.
7 ч. 58 мин.
Дзержинск
04:46
04:48
460 км.
8 ч. 37 мин.
Вязники
05:45
06:14
539 км.
9 ч. 36 мин.
Ковров 1
07:06
07:08
595 км.
10 ч. 57 мин.
Владимир
08:12
08:47
655 км.
12 ч. 3 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
12:58
831 км.
16 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Москва Распечатать расписание поезда