Маршрут следования поезда 214С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
21:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кущевка
22:32
22:35
74 км.
1 ч. 29 мин.
Тихорецкая
23:56
00:04
161 км.
2 ч. 53 мин.
Кавказская
01:08
01:26
219 км.
4 ч. 5 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:22
02:25
284 км.
5 ч. 19 мин.
Невинномысская
03:28
03:33
361 км.
6 ч. 25 мин.
Минеральные Воды
04:52
05:26
465 км.
7 ч. 49 мин.
Пятигорск
05:57
05:59
485 км.
8 ч. 54 мин.
Ессентуки
06:18
06:20
501 км.
9 ч. 15 мин.
Кисловодск
06:50
520 км.
9 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне поездка не очень понравилась. Почему? Все просто. Поезд старый, вагоны потрепанные. Когда ехал по железке – думала что не доедем. По дороге начал отставать от расписания на 10-15 минут. Думала вовремя не доедет, но потом поехал быстрее и приехал вовремя.
У нас был хороший вагон и приятная проводница. Также было очень чисто в туалете, приятно сходить. Ибо остался неприятный опыт, как-то ехал в поезде, там так несло из туалета, что у меня за несколько часов поездки одежда провоняла мочой.
БИО туалеты и это крайне важно!! Не люблю когда стоит старый туалет и его постоянно закрывают на остановках и ты постоянно подгадываешь или терпишь, когда же сходить. А после длительных остановок так вообще очереди выстраиваются.
Сели ночью, туалеты не работали в вагоне, пришлось ходить в соседний вагон. На станциях пробовали их ремонтировать но ничего не работало. Сплошной дискомфорт и еще за такие большие деньги.
Добрый день. Я довольно много езжу в поездах, но с такой тотальной антисанитарией я столкнулась впервые в своей жизни. Я брала купе как и обычно. А по итогу свиньи на ферме в лучших условиях живут, чем ехала я. Нет даже слов, чтобы описать свое возмущение этим поездом.