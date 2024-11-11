Поезд 217Ж Саратов — Мурманск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:35

Саратов

2 д. 9 ч. 39 мин.

15:14

Мурманск

45

Маршрут следования поезда 217Ж Саратов — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Саратов — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Саратов 1
Пассажирский

05:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Аткарск

07:17

2 мин.

07:19

77 км.

1 ч. 42 мин.

Ртищево 1

09:02

35 мин.

09:37

170 км.

3 ч. 27 мин.

Сердобск

10:26

2 мин.

10:28

205 км.

4 ч. 51 мин.

Колышлей

11:08

2 мин.

11:10

239 км.

5 ч. 33 мин.

Пенза 1

12:28

36 мин.

13:04

303 км.

6 ч. 53 мин.

Саранск

16:15

5 мин.

16:20

413 км.

10 ч. 40 мин.

Красный Узел

16:49

26 мин.

17:15

439 км.

11 ч. 14 мин.

Арзамас 1

20:10

50 мин.

21:00

587 км.

14 ч. 35 мин.

Нижний Новгород
Стригино

22:44

3 мин.

22:47

677 км.

17 ч. 9 мин.

Дзержинск

23:21

4 мин.

23:25

698 км.

17 ч. 46 мин.

Ковров 1

01:54

2 мин.

01:56

831 км.

20 ч. 19 мин.

Иваново

03:27

15 мин.

03:42

905 км.

21 ч. 52 мин.

Ярославль
Главный

06:15

45 мин.

07:00

1001 км.

1 д. 0 ч. 40 мин.

Данилов

08:33

34 мин.

09:07

1066 км.

1 д. 2 ч. 58 мин.

Вологда 1

11:20

20 мин.

11:40

1180 км.

1 д. 5 ч. 45 мин.

Коноша 1

14:34

4 мин.

14:38

1377 км.

1 д. 8 ч. 59 мин.

Няндома

15:46

15 мин.

16:01

1453 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Пукса

17:23

2 мин.

17:25

1558 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Плесецкая

17:36

5 мин.

17:41

1569 км.

1 д. 12 ч. 1 мин.

Обозерская

18:36

31 мин.

19:07

1651 км.

1 д. 13 ч. 1 мин.

Кодино

20:15

4 мин.

20:19

1695 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Вонгуда

21:10

2 мин.

21:12

1752 км.

1 д. 15 ч. 35 мин.

Малошуйка

22:19

14 мин.

22:33

1806 км.

1 д. 16 ч. 44 мин.

Маленьга

23:35

14 мин.

23:49

1857 км.

1 д. 18 ч. 0 мин.

Нюхча

00:06

8 мин.

00:14

1868 км.

1 д. 18 ч. 31 мин.

Вирандозеро

00:40

2 мин.

00:42

1884 км.

1 д. 19 ч. 5 мин.

Колежма

01:08

2 мин.

01:10

1901 км.

1 д. 19 ч. 33 мин.

Тегозеро

01:27

2 мин.

01:29

1912 км.

1 д. 19 ч. 52 мин.

Сумский Посад

01:47

8 мин.

01:55

1922 км.

1 д. 20 ч. 12 мин.

Беломорск

03:04

7 мин.

03:11

1966 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Шуерецкая

03:36

1 мин.

03:37

1988 км.

1 д. 22 ч. 1 мин.

Кемь

04:10

34 мин.

04:44

2012 км.

1 д. 22 ч. 35 мин.

Кузема

05:36

1 мин.

05:37

2058 км.

2 д. 0 ч. 1 мин.

Энгозеро

06:26

1 мин.

06:27

2108 км.

2 д. 0 ч. 51 мин.

Амбарный

06:43

1 мин.

06:44

2124 км.

2 д. 1 ч. 8 мин.

Лоухи

07:17

3 мин.

07:20

2159 км.

2 д. 1 ч. 42 мин.

Чупа

07:44

3 мин.

07:47

2180 км.

2 д. 2 ч. 9 мин.

Княжая

08:58

2 мин.

09:00

2247 км.

2 д. 3 ч. 23 мин.

Кандалакша

10:00

15 мин.

10:15

2284 км.

2 д. 4 ч. 25 мин.

Полярные Зори

10:45

1 мин.

10:46

2307 км.

2 д. 5 ч. 10 мин.

Апатиты 1

11:34

9 мин.

11:43

2350 км.

2 д. 5 ч. 59 мин.

Оленегорск

13:02

5 мин.

13:07

2413 км.

2 д. 7 ч. 27 мин.

Кола

14:55

3 мин.

14:58

2497 км.

2 д. 9 ч. 20 мин.

Мурманск

15:14

2506 км.

2 д. 9 ч. 39 мин.

Информация о поезде 217Ж

Планируете поездку по маршруту Саратов — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 217Ж. Этот поезд отправляется со станции Саратов в 05:35 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 15:14. Вся дорога занимает 2 д. 9 ч. 39 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5120 руб.
  • стоимость купейного места – 6459 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 217Ж Саратов - Мурманск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Арзамас 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5120 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. ОЛЬГА ПЕТРОВНА

    На мое удивление поезд оказался вполне нормальным. Ждала что приедет кляча, приехал более-менее современный состав.

    Ответить
  2. Владислав

    7 января 2022 года, 7 вагон. Это не поездка а сплошное недоразумение. Грязный столик, заблокированные шторы, которые нельзя было зашторить, причем на саморезы завинтили. Матрас времен второй мировой. Отвратительный поезд.

    Ответить
  3. Алёна

    В вагоне на боковых местах было всего 2 розетки, а людей 6 – один мужчина постоянно туда засунул свой компьютер и работал, поэтому по факту была только одна розетка свободна. Проводница где-то постоянно ходила и словить ее было невозможно.

    Ответить
  4. Александра В.

    Хороший поезд. Ехали всей семьей, очень все понравилось! Приятные проводницы, чистота в вагоне. Даже в туалете было мыло и бумажное полотенце. Приятно видеть, что железные дороги тоже идут вперед и не стоят на месте.

    Ответить
  5. Волошина Евгения

    Я сама не курю и просто не переношу запах дыма. Когда в вагоне начинают постоянно ходить и курить в тамбур, а не на остановках, это просто невыносимо. Я сделала замечание сначала мужчинам, которые ходили, потом проводнику. Потом как оказалось – он сам там курить ходит!!! Ну что за люди!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
