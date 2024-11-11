Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 217Ж Саратов — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
05:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
07:17
07:19
77 км.
1 ч. 42 мин.
Ртищево 1
09:02
09:37
170 км.
3 ч. 27 мин.
Сердобск
10:26
10:28
205 км.
4 ч. 51 мин.
Колышлей
11:08
11:10
239 км.
5 ч. 33 мин.
Пенза 1
12:28
13:04
303 км.
6 ч. 53 мин.
Саранск
16:15
16:20
413 км.
10 ч. 40 мин.
Красный Узел
16:49
17:15
439 км.
11 ч. 14 мин.
Арзамас 1
20:10
21:00
587 км.
14 ч. 35 мин.
Нижний Новгород
Стригино
22:44
22:47
677 км.
17 ч. 9 мин.
Дзержинск
23:21
23:25
698 км.
17 ч. 46 мин.
Ковров 1
01:54
01:56
831 км.
20 ч. 19 мин.
Иваново
03:27
03:42
905 км.
21 ч. 52 мин.
Ярославль
Главный
06:15
07:00
1001 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Данилов
08:33
09:07
1066 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Вологда 1
11:20
11:40
1180 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Коноша 1
14:34
14:38
1377 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Няндома
15:46
16:01
1453 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Пукса
17:23
17:25
1558 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Плесецкая
17:36
17:41
1569 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Обозерская
18:36
19:07
1651 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Кодино
20:15
20:19
1695 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Вонгуда
21:10
21:12
1752 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Малошуйка
22:19
22:33
1806 км.
1 д. 16 ч. 44 мин.
Маленьга
23:35
23:49
1857 км.
1 д. 18 ч. 0 мин.
Нюхча
00:06
00:14
1868 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Вирандозеро
00:40
00:42
1884 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Колежма
01:08
01:10
1901 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Тегозеро
01:27
01:29
1912 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Сумский Посад
01:47
01:55
1922 км.
1 д. 20 ч. 12 мин.
Беломорск
03:04
03:11
1966 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Шуерецкая
03:36
03:37
1988 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Кемь
04:10
04:44
2012 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Кузема
05:36
05:37
2058 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Энгозеро
06:26
06:27
2108 км.
2 д. 0 ч. 51 мин.
Амбарный
06:43
06:44
2124 км.
2 д. 1 ч. 8 мин.
Лоухи
07:17
07:20
2159 км.
2 д. 1 ч. 42 мин.
Чупа
07:44
07:47
2180 км.
2 д. 2 ч. 9 мин.
Княжая
08:58
09:00
2247 км.
2 д. 3 ч. 23 мин.
Кандалакша
10:00
10:15
2284 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Полярные Зори
10:45
10:46
2307 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Апатиты 1
11:34
11:43
2350 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Оленегорск
13:02
13:07
2413 км.
2 д. 7 ч. 27 мин.
Кола
14:55
14:58
2497 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Мурманск
15:14
2506 км.
2 д. 9 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На мое удивление поезд оказался вполне нормальным. Ждала что приедет кляча, приехал более-менее современный состав.
7 января 2022 года, 7 вагон. Это не поездка а сплошное недоразумение. Грязный столик, заблокированные шторы, которые нельзя было зашторить, причем на саморезы завинтили. Матрас времен второй мировой. Отвратительный поезд.
В вагоне на боковых местах было всего 2 розетки, а людей 6 – один мужчина постоянно туда засунул свой компьютер и работал, поэтому по факту была только одна розетка свободна. Проводница где-то постоянно ходила и словить ее было невозможно.
Хороший поезд. Ехали всей семьей, очень все понравилось! Приятные проводницы, чистота в вагоне. Даже в туалете было мыло и бумажное полотенце. Приятно видеть, что железные дороги тоже идут вперед и не стоят на месте.
Я сама не курю и просто не переношу запах дыма. Когда в вагоне начинают постоянно ходить и курить в тамбур, а не на остановках, это просто невыносимо. Я сделала замечание сначала мужчинам, которые ходили, потом проводнику. Потом как оказалось – он сам там курить ходит!!! Ну что за люди!