Маршрут следования и продажа билетов
08:15
1 д. 0 ч. 25 мин.
08:40
Маршрут следования поезда 223Г Киров — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
10:05
10:07
81 км.
1 ч. 50 мин.
Свеча
11:05
11:06
129 км.
2 ч. 50 мин.
Шабалино
11:31
11:34
152 км.
3 ч. 16 мин.
Гостовская
12:03
12:06
176 км.
3 ч. 48 мин.
Поназырево
12:38
12:41
197 км.
4 ч. 23 мин.
Шарья
13:30
13:44
243 км.
5 ч. 15 мин.
Шекшема
14:10
14:13
263 км.
5 ч. 55 мин.
Мантурово
14:40
14:43
288 км.
6 ч. 25 мин.
Брантовка
15:07
15:10
312 км.
6 ч. 52 мин.
Нея
15:36
15:39
339 км.
7 ч. 21 мин.
Номжа
15:55
15:58
355 км.
7 ч. 40 мин.
Николо-Полома
16:11
16:14
366 км.
7 ч. 56 мин.
Антропово
16:37
16:40
389 км.
8 ч. 22 мин.
Лопарево
16:59
17:02
409 км.
8 ч. 44 мин.
Галич
17:30
17:34
428 км.
9 ч. 15 мин.
Россолово
17:54
17:57
448 км.
9 ч. 39 мин.
Буй
18:34
18:49
475 км.
10 ч. 19 мин.
Вохтога
19:37
19:40
522 км.
11 ч. 22 мин.
Вологда 1
20:58
21:17
602 км.
12 ч. 43 мин.
Шексна
23:07
23:13
679 км.
14 ч. 52 мин.
Череповец 1
23:50
00:05
713 км.
15 ч. 35 мин.
Суда
00:35
00:37
734 км.
16 ч. 20 мин.
Кадуй
00:57
00:59
757 км.
16 ч. 42 мин.
Бабаево
02:10
02:44
828 км.
17 ч. 55 мин.
Подборовье
03:44
03:46
881 км.
19 ч. 29 мин.
Ефимовская
04:04
04:06
901 км.
19 ч. 49 мин.
Пикалево 1
04:41
04:43
935 км.
20 ч. 26 мин.
Тихвин
05:17
05:20
968 км.
21 ч. 2 мин.
Волховстрой 1
06:31
06:34
1042 км.
22 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:40
1145 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
