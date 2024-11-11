Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 224Я Сыктывкар — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 224Я Сыктывкар — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
07:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
08:07
08:10
16 км.
0 ч. 22 мин.
Микунь
09:27
10:04
86 км.
1 ч. 42 мин.
Межег
10:43
10:45
131 км.
2 ч. 58 мин.
Урдома
11:44
11:46
190 км.
3 ч. 59 мин.
Низовка
13:06
13:08
284 км.
5 ч. 21 мин.
Сольвычегодск
13:30
13:32
296 км.
5 ч. 45 мин.
Котлас-Узловой
13:57
14:27
308 км.
6 ч. 12 мин.
Ядриха
14:41
14:43
315 км.
6 ч. 56 мин.
Костылево
17:57
17:59
491 км.
10 ч. 12 мин.
Кулой
18:44
18:58
531 км.
10 ч. 59 мин.
Вага
19:19
19:20
545 км.
11 ч. 34 мин.
Вельск
19:28
19:31
552 км.
11 ч. 43 мин.
Усть-Шоноша
20:15
20:17
594 км.
12 ч. 30 мин.
Подюга
20:51
20:52
620 км.
13 ч. 6 мин.
Коноша 1
21:32
22:02
654 км.
13 ч. 47 мин.
Вологда 1
00:25
00:44
851 км.
16 ч. 40 мин.
Данилов
02:39
03:11
965 км.
18 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
04:13
04:43
1030 км.
20 ч. 28 мин.
Ростов
Ярославский
05:41
05:42
1084 км.
21 ч. 56 мин.
Александров 1
07:28
07:29
1182 км.
23 ч. 43 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:12
1276 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятые проводницы, чистый туалет, в коридорах тоже все аккуратно. Из минусов выделю то, что поезд в дороге больше суток, но при этом в нем нет вагона-ресторана. Приходится выходить на длительных остановках и покупать еду.
Старье сплошное. Дует со всех щелей. Если в туалете это только плюс, то в самом вагоне это сильный минус. Туалеты закрывали как в старые добрые времена, про био можно забыть. Тусклый свет по всему поезду, непонятно что так сложно купить лампочки на алиэкспрессе диодные?
Добрый день! Проводницы вежливые и ухоженные. Вагоны более-менее чистые (кое-где не чистые, но мы не будем брать в расчет эти мелочи). В вагонах не трясет, все нормально.
Ехал с сыном 15.08.2021 Поездка прошла нормально. Брали плацкарт, по факту особо не отличается ничем от купе, но дешевле. Сэкономили на билетах.
Что-то очень сильно стучало по дороге под колесами периодически, я думала не доедем. Даже один раз останавливались и ходили смотреть под вагоном, что там так гремит. Проводница вежливая, понятливая. Заварили чай – тоже вкусный. Странно что только из пластиковых стаканчиков, а не стеклянных кружек.