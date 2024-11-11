Маршрут следования поезда 226Г Йошкар-Ола — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Йошкар-Ола — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Йошкар-Ола
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
01:08
01:50
96 км.
1 ч. 48 мин.
Навашино
09:59
10:01
496 км.
10 ч. 39 мин.
Муром 1
10:20
10:22
507 км.
11 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:57
781 км.
16 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет. Ехала на нем осенью 2020, все было хорошо. Однако после того как ушли сопровождающие при посадке, в вагоне осталось много грязных следов. И на протяжении всей поездки, проводница даже не удосужилась это все подмести и убрать.
Туалет не работал в нашем вагоне пол дороги. Приходилось ходить в соседний вагон, а там очередь. Мне еще ладно, потерпел бы. Но вы можете объяснить пятилетней дочке, которая захотела в туалет?
Очень грязные раковины в туалете и вообще сам туалет – просто страх. Воняло на пол вагона, хоть бы хлоркой какой прошлись. Сделала замечание проводнице – она особо не отреагировала. Как минимум делать ничего не пошла.
Проводница была приятной женщиной. Ехала я в 8 вагоне, купе. Хорошо, что поезд редко останавливается, не люблю когда остановок по дороге много и на каждой по полчаса стоят.
Все прошло хорошо! Спасибо за поездку. Лично мне было приятно ехать на данном поезде. Вежливые проводницы и чистые вагоны.