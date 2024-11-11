Маршрут следования поезда 226Я Великий Устюг — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
20:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ядриха
21:50
22:50
47 км.
1 ч. 19 мин.
Вологда 1
08:30
08:53
474 км.
11 ч. 59 мин.
Данилов
11:00
11:34
588 км.
14 ч. 29 мин.
Ярославль
Главный
12:50
13:00
653 км.
16 ч. 19 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:08
897 км.
20 ч. 37 мин.
