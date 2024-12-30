Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 227Х Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи Узловые
02:35
03:05
229 км.
3 ч. 25 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:32
07:36
414 км.
8 ч. 22 мин.
Ефремов
09:18
09:20
506 км.
10 ч. 8 мин.
Елец
11:27
11:58
572 км.
12 ч. 17 мин.
Липецк
13:21
13:40
642 км.
14 ч. 11 мин.
Усмань
15:12
15:14
704 км.
16 ч. 2 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:48
16:53
761 км.
17 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:15
18:20
836 км.
19 ч. 5 мин.
Россошь
20:01
20:16
924 км.
20 ч. 51 мин.
Кутейниково
22:32
22:34
1026 км.
23 ч. 22 мин.
Миллерово
23:23
23:25
1081 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Каменская
00:17
00:19
1147 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Лихая
00:42
00:59
1166 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Зверево
01:25
01:27
1182 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
04:20
04:39
1276 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Староминская-Тимашевск
06:04
06:06
1367 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Тимашевская
07:40
07:54
1464 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Анапа
11:20
1611 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
