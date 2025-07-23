23:16
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
38
Маршрут следования поезда 229Ф Самара — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
23:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
23:36
23:38
16 км.
0 ч. 20 мин.
Чапаевск
23:57
23:59
36 км.
0 ч. 41 мин.
Безенчук
00:19
00:21
54 км.
1 ч. 3 мин.
Сызрань 1
01:17
01:22
120 км.
2 ч. 1 мин.
Кузнецк
03:08
03:13
245 км.
3 ч. 52 мин.
Асеевская
04:08
04:10
305 км.
4 ч. 52 мин.
Пенза 1
05:10
05:51
351 км.
5 ч. 54 мин.
Колышлей
07:00
07:02
415 км.
7 ч. 44 мин.
Сердобск
07:37
07:39
449 км.
8 ч. 21 мин.
Ртищево 1
08:30
08:40
484 км.
9 ч. 14 мин.
Аркадак
09:37
09:43
524 км.
10 ч. 21 мин.
Балашов
Пассажирский
10:42
11:10
574 км.
11 ч. 26 мин.
Поворино
12:55
13:10
646 км.
13 ч. 39 мин.
Новохоперск
13:57
13:59
695 км.
14 ч. 41 мин.
Таловая
14:59
15:01
753 км.
15 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:47
17:02
839 км.
17 ч. 31 мин.
Евдаково
17:42
17:44
869 км.
18 ч. 26 мин.
Подгорное
18:23
18:25
906 км.
19 ч. 7 мин.
Россошь
18:56
19:12
930 км.
19 ч. 40 мин.
Кутейниково
21:05
21:07
1032 км.
21 ч. 49 мин.
Миллерово
22:03
22:05
1087 км.
22 ч. 47 мин.
Каменская
23:00
23:02
1153 км.
23 ч. 44 мин.
Лихая
23:26
23:53
1172 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Зверево
00:25
00:27
1188 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Сулин
00:50
00:52
1203 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Шахтная
01:24
01:26
1221 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Новочеркасск
02:40
02:42
1257 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
03:33
03:50
1295 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Кущевка
05:05
05:07
1369 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Тихорецкая
06:17
06:20
1456 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Кавказская
07:34
07:52
1514 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:50
08:55
1579 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Невинномысская
10:09
10:14
1656 км.
1 д. 10 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
11:50
12:40
1760 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Пятигорск
13:17
13:22
1780 км.
1 д. 14 ч. 1 мин.
Ессентуки
13:41
13:46
1796 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Кисловодск
14:15
1815 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
