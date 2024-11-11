Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 233Х Курск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 233Х Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
15:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орел
22:21
22:59
136 км.
6 ч. 23 мин.
Мценск
23:40
23:42
182 км.
7 ч. 42 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:11
01:46
302 км.
9 ч. 13 мин.
Алексин
03:14
03:16
348 км.
11 ч. 16 мин.
Калуга 1
04:15
04:50
399 км.
12 ч. 17 мин.
Малоярославец
05:42
05:44
453 км.
13 ч. 44 мин.
Обнинское
05:58
06:00
465 км.
14 ч. 0 мин.
Балабаново
06:10
06:12
475 км.
14 ч. 12 мин.
Москва
Киевский Вокзал
07:35
559 км.
15 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Курск → Москва Распечатать расписание поезда