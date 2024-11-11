Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 234В Таллин (Эстония) — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 234В Таллин (Эстония) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таллин (Эстония) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таллинн
Пассажирский
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тапа
20:28
20:29
71 км.
0 ч. 53 мин.
Йыхви
21:30
21:31
153 км.
1 ч. 55 мин.
Нарва
22:08
22:58
198 км.
2 ч. 33 мин.
Ивангород Нарвский
23:04
00:04
199 км.
4 ч. 28 мин.
Кингисепп
00:25
00:28
219 км.
4 ч. 50 мин.
Окуловка
05:56
05:57
510 км.
10 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
06:43
07:17
580 км.
11 ч. 8 мин.
Вышний Волочек
07:52
07:54
623 км.
12 ч. 17 мин.
Тверь
09:11
09:13
739 км.
13 ч. 36 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:54
899 км.
16 ч. 19 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Таллин (Эстония) → Москва Распечатать расписание поезда