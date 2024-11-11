Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 235Г Ижевск — Екатеринбург.
21:50
10 ч. 37 мин.
08:27
12
Маршрут следования поезда 235Г Ижевск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
22:31
23:05
32 км.
0 ч. 41 мин.
Сарапул
23:57
23:59
79 км.
2 ч. 7 мин.
Камбарка
00:34
00:36
113 км.
2 ч. 44 мин.
Амзя
00:48
00:50
122 км.
2 ч. 58 мин.
Янаул
01:22
01:26
155 км.
3 ч. 32 мин.
Куеда
02:03
02:05
199 км.
4 ч. 13 мин.
Чернушка
02:35
02:38
229 км.
4 ч. 45 мин.
Чад
03:46
03:48
298 км.
5 ч. 56 мин.
Красноуфимск
04:38
04:40
333 км.
6 ч. 48 мин.
Дружинино
06:39
07:09
442 км.
8 ч. 49 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:27
508 км.
10 ч. 37 мин.
