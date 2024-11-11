11:32
1 д. 5 ч. 18 мин.
16:50
10
Маршрут следования поезда 243Ж Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
11:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лихая
15:54
16:14
110 км.
4 ч. 22 мин.
Россошь
21:46
22:16
339 км.
10 ч. 14 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:55
00:10
427 км.
12 ч. 23 мин.
Воронеж 1
02:00
02:48
507 км.
14 ч. 28 мин.
Касторная-Курская
04:50
04:55
585 км.
17 ч. 18 мин.
Курск
07:45
08:15
713 км.
20 ч. 13 мин.
Орел
10:25
10:55
849 км.
22 ч. 53 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:29
13:37
1015 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:50
1188 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Хотелось бы видеть что-то более современное за такие деньги. Билеты дорожают каждый месяц, а сервис в поездах вообще никак не меняется. Это меня уже начинает выбешивать, потому что непонятно за что цена-то повышается!?
Добрый день! Очень приятные в общении, вежливые и знающие проводницы. Хотелось бы отдельно поблагодарить Анну (нашу основную проводницу) за хорошую работу. За время поездки она несколько раз делала уборку и постоянно интересовалась у нас, все ли хорошо и нужно ли что-нибудь.
Прекрасно прокатились! Спасибо большое за оказанный уровень сервиса. Жаль что вагон не новый. Туалет работал исправно, хотя в соседнем вагоне не очень, потому что к нам бегали! Люблю долгие поездки на поездах.
Если бы все пассажиры вели себя адекватно, то было бы все хорошо. Все впечатления о поездке испортили два индивида, которые напились и дебоширили несколько станций, пока их полиция не высадила с поезда. Только после этого все с облегчением вздохнули и смогли спокойно ехать дальше.
Добрый день. У меня скрипела полка и было очень неудобно спать, потому что каждый раз, когда я на ней переворачивалась, был этот неприятный скрип. Также были неудобные старые матрасы, сбитые в комки, отчего не всегда можно было нормально улечься.