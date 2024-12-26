Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 249Ж Ульяновск — Москва.
Маршрут следования поезда 249Ж Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
20:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
21:36
21:38
48 км.
1 ч. 13 мин.
Чуфарово
21:58
22:00
66 км.
1 ч. 35 мин.
Вешкайма
22:29
22:31
81 км.
2 ч. 6 мин.
Инза
23:33
00:01
135 км.
3 ч. 10 мин.
Ночка
00:19
00:21
151 км.
3 ч. 56 мин.
Воеводское
01:05
01:07
199 км.
4 ч. 42 мин.
Рузаевка
01:40
01:55
229 км.
5 ч. 17 мин.
Кадошкино
02:30
02:32
263 км.
6 ч. 7 мин.
Ковылкино
03:06
03:09
295 км.
6 ч. 43 мин.
Торбеево
03:50
03:53
339 км.
7 ч. 27 мин.
Потьма
04:12
04:15
361 км.
7 ч. 49 мин.
Зубова Поляна
04:25
04:28
366 км.
8 ч. 2 мин.
Кустаревка
05:06
05:08
408 км.
8 ч. 43 мин.
Сасово
05:30
05:34
431 км.
9 ч. 7 мин.
Чучково
06:01
06:03
464 км.
9 ч. 38 мин.
Шилово
06:37
06:40
499 км.
10 ч. 14 мин.
Рязань 1
07:58
08:10
582 км.
11 ч. 35 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:15
763 км.
14 ч. 52 мин.
