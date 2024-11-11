Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250Б Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:05
14 ч. 0 мин.
10:05
15
Маршрут следования поезда 250Б Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
20:35
20:37
36 км.
0 ч. 30 мин.
Жодино
20:54
20:56
56 км.
0 ч. 49 мин.
Борисов
21:11
21:13
74 км.
1 ч. 6 мин.
Крупки
21:40
21:42
110 км.
1 ч. 35 мин.
Толочин
22:15
22:17
155 км.
2 ч. 10 мин.
Орша-Центральная
22:51
23:15
197 км.
2 ч. 46 мин.
Витебск
00:32
00:48
272 км.
4 ч. 27 мин.
Невель 2
02:36
02:38
364 км.
6 ч. 31 мин.
Новосокольники
03:20
03:49
402 км.
7 ч. 15 мин.
Дедовичи
05:48
05:50
536 км.
9 ч. 43 мин.
Дно
06:19
06:23
566 км.
10 ч. 14 мин.
Сольцы
06:57
06:59
604 км.
10 ч. 52 мин.
Уторгош
07:15
07:17
620 км.
11 ч. 10 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
10:05
802 км.
14 ч. 0 мин.
