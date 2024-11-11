Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250В Старый Оскол — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:27
12 ч. 6 мин.
06:33
5
Маршрут следования поезда 250В Старый Оскол — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
18:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Касторная-Новая
19:30
19:40
55 км.
1 ч. 3 мин.
Елец
21:21
21:52
150 км.
2 ч. 54 мин.
Ефремов
23:27
23:29
216 км.
5 ч. 0 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:33
504 км.
12 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Старый Оскол → Москва Распечатать расписание поезда