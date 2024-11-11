Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 251Й Димитровград — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:20
18 ч. 7 мин.
15:27
13
Маршрут следования поезда 251Й Димитровград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Димитровград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Димитровград
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чердаклы
22:24
22:26
50 км.
1 ч. 4 мин.
Верхняя Терраса
22:48
22:50
70 км.
1 ч. 28 мин.
Ульяновск
Центральный
23:18
23:58
85 км.
1 ч. 58 мин.
Майна
00:55
00:57
133 км.
3 ч. 35 мин.
Инза
03:20
03:53
220 км.
6 ч. 0 мин.
Рузаевка
05:26
05:46
314 км.
8 ч. 6 мин.
Ковылкино
06:53
06:55
381 км.
9 ч. 33 мин.
Потьма
07:48
08:03
447 км.
10 ч. 28 мин.
Зубова Поляна
08:13
08:15
452 км.
10 ч. 53 мин.
Сасово
09:08
09:10
518 км.
11 ч. 48 мин.
Рязань 1
12:00
12:12
664 км.
14 ч. 40 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:27
845 км.
18 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Димитровград → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я – абсолютно и полностью осталась довольна всей поездкой! Проводница просто душечка! Мы с ней очень душевно побеседовали, когда у нее был перерыв в работе)))))
Поезд приличный. Каких-то явных изъянов я в нем не обнаружил. Да, были нюансы когда дверь в туалет плохо закрывалась, вентиляция не до конца хорошо обдувала, приходилось открывать двери купе. Но это понятно, что ничего идеального нет и не будет.
В Рузаевке села компания молодых людей, которые явно были подвыпившие. На протяжении всей поездки до Москвы ехали в этой не совсем приятной компании.
Ночью немного поддувало от окна. Я пробовала максимально закрыться, не всегда получалось. Проводница хорошая, утром по моей просьбе приготовила кофе. Стоит сказать что он не очень плохой получился) Когда на очередной станции в коридор нанесли грязи, проводница быстро все подмела и снова стало чисто.
Мне всё понравилось. Поезд удобный и комфортный. Хоть и не новый. Это даже плюс, потому что в новых очень сузили полки, нельзя нормально разложиться. А с моими габаритами это очень критичный момент.