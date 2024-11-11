Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 253Ж Казань — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 253Ж Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
22:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
23:05
23:07
34 км.
0 ч. 48 мин.
Дзержинск
06:12
06:14
354 км.
7 ч. 55 мин.
Ковров 1
07:46
07:48
487 км.
9 ч. 29 мин.
Владимир
09:31
10:05
547 км.
11 ч. 14 мин.
Москва
Курский Вокзал
13:25
723 км.
15 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Минимум остановок, максимум неудобств. Поезд староват, проводник старается, но в некоторых моментах это не помогает. Туалет был не био, хотя уже во многих поездах стоят биотуалеты давно.
Поезд понравился, проводник попался хороший, все было четко. Заварил по просьбе кофе – оказался не дурным. Ночью было тепло, что редкость. Всем доволен.
Ехала на этом поезде с дочкой. Спасибо большое за поездку! Очень понравилось и мне и ей. Проводница очень любит детей, это видно. Принесла дочке журнал со зверями, мы утром рассматривали его до конечной. Благодарю!
Добрый день. Могу сказать про этот поезд только то, что я запомнила – а это было грязное окно, через которое я всю дорогу смотрела на проезжаемые красоты. Неужели так сложно помыть поезд перед отправкой? Когда садились – он был уже весь запыленный и грязный.
Туалет был грязным, сифонило из окна сильно, шторками нельзя было закрыться полностью от проезжаемых огней, пришлось спать в шапке отвернувшись от окна. 2 из 10 этому поездку оценка.