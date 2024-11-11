Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 254Х Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
23:37
00:03
181 км.
2 ч. 57 мин.
Ряжск 1
01:17
01:43
286 км.
4 ч. 37 мин.
Моршанск
03:53
04:03
399 км.
7 ч. 13 мин.
Башмаково
05:28
05:29
487 км.
8 ч. 48 мин.
Пачелма
05:53
05:54
510 км.
9 ч. 13 мин.
Белинская
06:45
06:49
560 км.
10 ч. 5 мин.
Пенза 1
08:05
08:41
625 км.
11 ч. 25 мин.
Рузаевка
11:08
12:36
719 км.
14 ч. 28 мин.
Саранск
13:10
741 км.
16 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка не понравилась, вагон всю дорогу трясется и вообще невозможно ехать. Я бы подумала что может это такие кривые рельсы. Но я не первый раз езжу в этом направлении и такая трясучка была впервые. Меня чуть не укачало даже.
Поездка прошла просто замечательно. Приятно было ехать на поезде с настоящими профессионалами. Проводницы видно было что не первый год работают в поездах и делали все четко и быстро, как часы.
Благодарю за поездку. Если бы не храпящий на весь вагон сосед, то поездку можно считать идеальной. Спасибо за обслуживание.
Ехала в 5 вагоне, было жарко очень. Натопили так что дышать было нечем. Пришлось раздеваться, а ночью просто выключилось это отопление и к утру чуть зуб на зуб попадал. Как можно так сильно топить и охлаждать потом вагон!? За чем это делать с людьми?
На Белинской зашли подвыпившие пассажиры, которые громко разговаривали и не дали нормально доспать. Один из туалетов по дороге закрыли. Второй был грязноват, но альтернативы не было. На протяжении всей поездки не видела туалетной бумаги вообще.