Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 256Х Москва — Воронеж. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 256Х Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
01:19
01:23
181 км.
3 ч. 1 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:00
04:12
379 км.
5 ч. 42 мин.
Грязи
Воронежские
04:55
05:00
435 км.
6 ч. 37 мин.
Воронеж 1
08:30
538 км.
10 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Воронеж Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Забавно что впервые в жизни во время поездки ко мне подошел начальник поезда и поинтересовался, все ли хорошо!
Плюс поезда только в том, что он дешевый. Но вот минус большое, что нет остановок и ты не можешь даже нормально постоять свежим воздухом подышать, пройтись, размять кости и покурить. Так что тут кому как. Мне не очень.
Староват поезд и медленно очень едет. Еле волочется. 14 часов ехали и ни единой остановки не сделали. Только в одном месте стояли пропускали какой-то товарняк.
Поездом доволен вполне. Получил то что хотел. Это самая дешевая стоимость билетов в этом направлении – что подкупило. Но вагон соответствует стоимости. Туалет классический где все на рельсы летит.
Благодарю за прекрасную возможность написать свой отзыв о поезде на котором ехал. У нас была проводница Наталия и она очень хорошо выполняла свою работу. Хотелось бы чтобы кто-нибудь из руководства этот отзыв прочитал и выписал ей премию! Пример другим проводницам!