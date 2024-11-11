Маршрут следования поезда 259Ж Саратов — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
23:33
23:35
31 км.
0 ч. 48 мин.
Аткарск
00:19
00:21
77 км.
1 ч. 34 мин.
Ртищево 1
01:58
02:38
170 км.
3 ч. 13 мин.
Сердобск
02:30
02:32
205 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Колышлей
03:15
03:17
239 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Пенза 1
04:46
05:35
303 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Саранск
09:00
09:05
413 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Красный Узел
09:43
10:20
439 км.
1 д. 10 ч. 58 мин.
Оброчное
10:48
10:50
467 км.
1 д. 12 ч. 3 мин.
Ужовка
11:22
11:24
496 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Лукоянов
12:24
12:29
535 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
Шатки
12:57
12:59
563 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Арзамас 1
13:38
14:05
594 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:00
16:30
696 км.
1 д. 17 ч. 15 мин.
Урень
18:37
18:39
865 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Шахунья
19:24
19:26
919 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Пижма
19:56
19:58
954 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Буреполом
20:13
20:14
971 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Котельнич 1
21:15
21:17
1041 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Киров
Пассажирский
22:48
23:34
1122 км.
2 д. 0 ч. 3 мин.
Юрья
01:00
01:02
1178 км.
2 д. 2 ч. 15 мин.
Мураши
02:06
02:21
1221 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Опарино
03:36
03:41
1284 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Пинюг
04:41
04:43
1336 км.
2 д. 5 ч. 56 мин.
Луза
05:41
05:43
1387 км.
2 д. 6 ч. 56 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
1410 км.
2 д. 7 ч. 31 мин.
Котлас Южный
07:08
1463 км.
2 д. 8 ч. 23 мин.
