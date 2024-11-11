Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 263У Орск — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
00:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
00:43
00:45
5 км.
0 ч. 13 мин.
Новотроицк
01:15
01:20
21 км.
0 ч. 45 мин.
Медногорск
02:37
02:38
78 км.
2 ч. 7 мин.
Кувандык
03:09
03:13
96 км.
2 ч. 39 мин.
Саракташ
04:29
04:32
172 км.
3 ч. 59 мин.
Сакмарская
05:24
05:54
242 км.
4 ч. 54 мин.
Оренбург
06:22
07:13
270 км.
5 ч. 52 мин.
Новосергиевская
08:59
09:01
373 км.
8 ч. 29 мин.
Сорочинская
09:42
09:44
424 км.
9 ч. 12 мин.
Тоцкая
10:10
10:12
448 км.
9 ч. 40 мин.
Бузулук
10:57
11:18
494 км.
10 ч. 27 мин.
Богатое
12:29
12:30
565 км.
11 ч. 59 мин.
Кинель
13:15
13:17
614 км.
12 ч. 45 мин.
Самара
13:54
648 км.
13 ч. 24 мин.
