Маршрут следования и продажа билетов
16:48
1 д. 17 ч. 5 мин.
09:53
52
Маршрут следования поезда 277Г Салехард — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
16:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харп Северное Сияние
17:52
17:53
31 км.
1 ч. 4 мин.
Елецкая
20:10
20:28
105 км.
3 ч. 22 мин.
Никита
20:58
20:59
124 км.
4 ч. 10 мин.
Чум
21:43
21:46
149 км.
4 ч. 55 мин.
Сейда
21:56
21:58
155 км.
5 ч. 8 мин.
Сивая Маска
22:55
22:56
202 км.
6 ч. 7 мин.
Марков
23:35
23:37
235 км.
6 ч. 47 мин.
Инта 1
01:25
01:42
328 км.
8 ч. 37 мин.
Косью
02:51
02:52
402 км.
10 ч. 3 мин.
Янью
03:26
03:28
432 км.
10 ч. 38 мин.
Сыня
03:50
03:51
452 км.
11 ч. 2 мин.
Печора
04:31
05:07
496 км.
11 ч. 43 мин.
Кожва 1
05:29
05:31
508 км.
12 ч. 41 мин.
Чикшино
06:04
06:06
543 км.
13 ч. 16 мин.
Каджером
06:41
06:42
578 км.
13 ч. 53 мин.
Талый
06:57
06:58
589 км.
14 ч. 9 мин.
Зеленоборск
07:25
07:26
612 км.
14 ч. 37 мин.
Ираель
07:39
07:41
622 км.
14 ч. 51 мин.
Малая Пера
08:09
08:10
652 км.
15 ч. 21 мин.
Сосногорск
09:22
09:45
731 км.
16 ч. 34 мин.
Ухта
10:03
10:13
740 км.
17 ч. 15 мин.
Ярега
10:36
10:37
755 км.
17 ч. 48 мин.
Юкарка
11:16
11:17
796 км.
18 ч. 28 мин.
Чиньяворык
11:33
11:34
806 км.
18 ч. 45 мин.
Иоссер
12:07
12:08
842 км.
19 ч. 19 мин.
Синдор
12:30
12:31
861 км.
19 ч. 42 мин.
Княжпогост
13:22
13:24
919 км.
20 ч. 34 мин.
Микунь
14:10
14:33
968 км.
21 ч. 22 мин.
Межег
15:13
15:15
1013 км.
22 ч. 25 мин.
Урдома
16:14
16:16
1072 км.
23 ч. 26 мин.
Низовка
17:35
17:40
1166 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Сольвычегодск
18:06
18:08
1178 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Котлас Южный
18:35
19:41
1191 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Савватия
20:11
20:12
1221 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Сусоловка
20:35
20:37
1245 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Луза
21:06
21:10
1268 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Пинюг
22:17
22:19
1319 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Опарино
23:23
23:30
1371 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Мураши
00:43
00:48
1434 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Юрья
01:54
01:56
1477 км.
1 д. 9 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
03:10
03:44
1533 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Лянгасово
04:02
04:03
1546 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Оричи
04:26
04:27
1572 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Марадыковский
04:47
04:48
1598 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Котельнич 1
05:07
05:21
1615 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Буреполом
06:14
06:15
1685 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Пижма
06:29
06:30
1702 км.
1 д. 13 ч. 41 мин.
Шахунья
06:56
06:58
1737 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Урень
07:40
07:42
1791 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Семенов
09:00
09:02
1899 км.
1 д. 16 ч. 12 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:53
1960 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
