Поезд 277Г Салехард — Нижний Новгород

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:48

Салехард

1 д. 17 ч. 5 мин.

09:53

Нижний Новгород

52

Маршрут следования поезда 277Г Салехард — Нижний Новгород на карте со всеми остановками

Расписание поезда Салехард — Нижний Новгород с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Лабытнанги

16:48

0 км.

0 ч. 0 мин.

Харп Северное Сияние

17:52

1 мин.

17:53

31 км.

1 ч. 4 мин.

Елецкая

20:10

18 мин.

20:28

105 км.

3 ч. 22 мин.

Никита

20:58

1 мин.

20:59

124 км.

4 ч. 10 мин.

Чум

21:43

3 мин.

21:46

149 км.

4 ч. 55 мин.

Сейда

21:56

2 мин.

21:58

155 км.

5 ч. 8 мин.

Сивая Маска

22:55

1 мин.

22:56

202 км.

6 ч. 7 мин.

Марков

23:35

2 мин.

23:37

235 км.

6 ч. 47 мин.

Инта 1

01:25

17 мин.

01:42

328 км.

8 ч. 37 мин.

Косью

02:51

1 мин.

02:52

402 км.

10 ч. 3 мин.

Янью

03:26

2 мин.

03:28

432 км.

10 ч. 38 мин.

Сыня

03:50

1 мин.

03:51

452 км.

11 ч. 2 мин.

Печора

04:31

36 мин.

05:07

496 км.

11 ч. 43 мин.

Кожва 1

05:29

2 мин.

05:31

508 км.

12 ч. 41 мин.

Чикшино

06:04

2 мин.

06:06

543 км.

13 ч. 16 мин.

Каджером

06:41

1 мин.

06:42

578 км.

13 ч. 53 мин.

Талый

06:57

1 мин.

06:58

589 км.

14 ч. 9 мин.

Зеленоборск

07:25

1 мин.

07:26

612 км.

14 ч. 37 мин.

Ираель

07:39

2 мин.

07:41

622 км.

14 ч. 51 мин.

Малая Пера

08:09

1 мин.

08:10

652 км.

15 ч. 21 мин.

Сосногорск

09:22

23 мин.

09:45

731 км.

16 ч. 34 мин.

Ухта

10:03

10 мин.

10:13

740 км.

17 ч. 15 мин.

Ярега

10:36

1 мин.

10:37

755 км.

17 ч. 48 мин.

Юкарка

11:16

1 мин.

11:17

796 км.

18 ч. 28 мин.

Чиньяворык

11:33

1 мин.

11:34

806 км.

18 ч. 45 мин.

Иоссер

12:07

1 мин.

12:08

842 км.

19 ч. 19 мин.

Синдор

12:30

1 мин.

12:31

861 км.

19 ч. 42 мин.

Княжпогост

13:22

2 мин.

13:24

919 км.

20 ч. 34 мин.

Микунь

14:10

23 мин.

14:33

968 км.

21 ч. 22 мин.

Межег

15:13

2 мин.

15:15

1013 км.

22 ч. 25 мин.

Урдома

16:14

2 мин.

16:16

1072 км.

23 ч. 26 мин.

Низовка

17:35

5 мин.

17:40

1166 км.

1 д. 0 ч. 47 мин.

Сольвычегодск

18:06

2 мин.

18:08

1178 км.

1 д. 1 ч. 18 мин.

Котлас Южный

18:35

66 мин.

19:41

1191 км.

1 д. 1 ч. 47 мин.

Савватия

20:11

1 мин.

20:12

1221 км.

1 д. 3 ч. 23 мин.

Сусоловка

20:35

2 мин.

20:37

1245 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Луза

21:06

4 мин.

21:10

1268 км.

1 д. 4 ч. 18 мин.

Пинюг

22:17

2 мин.

22:19

1319 км.

1 д. 5 ч. 29 мин.

Опарино

23:23

7 мин.

23:30

1371 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Мураши

00:43

5 мин.

00:48

1434 км.

1 д. 7 ч. 55 мин.

Юрья

01:54

2 мин.

01:56

1477 км.

1 д. 9 ч. 6 мин.

Киров
Пассажирский

03:10

34 мин.

03:44

1533 км.

1 д. 10 ч. 22 мин.

Лянгасово

04:02

1 мин.

04:03

1546 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Оричи

04:26

1 мин.

04:27

1572 км.

1 д. 11 ч. 38 мин.

Марадыковский

04:47

1 мин.

04:48

1598 км.

1 д. 11 ч. 59 мин.

Котельнич 1

05:07

14 мин.

05:21

1615 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Буреполом

06:14

1 мин.

06:15

1685 км.

1 д. 13 ч. 26 мин.

Пижма

06:29

1 мин.

06:30

1702 км.

1 д. 13 ч. 41 мин.

Шахунья

06:56

2 мин.

06:58

1737 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Урень

07:40

2 мин.

07:42

1791 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Семенов

09:00

2 мин.

09:02

1899 км.

1 д. 16 ч. 12 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

09:53

1960 км.

1 д. 17 ч. 5 мин.

Погода на станциях Салехард и Нижний Новгород

Информация о поезде 277Г

Планируете поездку по маршруту Салехард — Нижний Новгород? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 277Г. Этот поезд отправляется со станции Лабытнанги в 16:48 и прибывает на конечную станцию Нижний Новгород в 09:53. Вся дорога занимает 1 д. 17 ч. 5 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1186 руб.
  • стоимость купейного места – 3371 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 277Г Салехард - Нижний Новгород: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

66 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1186 руб.

Как купить билет на поезд

Оставить отзыв о поезде 277Г:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
