Маршрут следования и продажа билетов
16:10
3 ч. 17 мин.
05:00
57
Маршрут следования поезда 278Г Нижний Новгород — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
17:02
17:05
61 км.
0 ч. 52 мин.
Урень
18:26
18:28
169 км.
2 ч. 16 мин.
Шахунья
19:10
19:12
223 км.
3 ч. 0 мин.
Пижма
19:42
19:43
258 км.
3 ч. 32 мин.
Буреполом
19:57
19:58
275 км.
3 ч. 47 мин.
Котельнич 1
21:03
21:05
345 км.
4 ч. 53 мин.
Марадыковский
21:20
21:21
362 км.
5 ч. 10 мин.
Оричи
21:41
21:42
388 км.
5 ч. 31 мин.
Лянгасово
22:12
22:13
414 км.
6 ч. 2 мин.
Киров
Пассажирский
22:31
00:07
427 км.
6 ч. 21 мин.
Юрья
01:13
01:15
483 км.
9 ч. 3 мин.
Мураши
02:31
02:36
526 км.
10 ч. 21 мин.
Опарино
04:08
04:10
589 км.
11 ч. 58 мин.
Пинюг
05:05
05:25
641 км.
12 ч. 55 мин.
Луза
06:25
06:27
692 км.
14 ч. 15 мин.
Сусоловка
07:03
07:04
715 км.
14 ч. 53 мин.
Савватия
07:34
07:36
739 км.
15 ч. 24 мин.
Котлас Южный
08:16
09:24
769 км.
16 ч. 6 мин.
Сольвычегодск
09:49
09:51
782 км.
17 ч. 39 мин.
Низовка
10:10
10:14
794 км.
18 ч. 0 мин.
Урдома
11:28
11:30
888 км.
19 ч. 18 мин.
Межег
12:22
12:24
947 км.
20 ч. 12 мин.
Микунь
12:59
13:30
992 км.
20 ч. 49 мин.
Княжпогост
14:18
14:21
1041 км.
22 ч. 8 мин.
Синдор
15:30
15:31
1099 км.
23 ч. 20 мин.
Иоссер
15:53
15:54
1118 км.
23 ч. 43 мин.
Чиньяворык
16:27
16:28
1154 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Юкарка
16:41
16:42
1164 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Ярега
17:19
17:20
1205 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Ухта
17:38
17:48
1220 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Сосногорск
18:07
18:37
1229 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Малая Пера
20:04
20:05
1308 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Ираель
20:32
20:34
1338 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Зеленоборск
20:46
20:47
1348 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Талый
21:08
21:09
1371 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Каджером
21:22
21:23
1382 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Чикшино
21:55
21:57
1417 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Кожва 1
22:32
22:34
1452 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Печора
22:52
23:32
1464 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Сыня
00:18
00:19
1508 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Янью
00:44
00:46
1528 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Косью
01:15
01:16
1558 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Инта 1
02:36
03:01
1632 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Марков
04:55
04:57
1725 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Сивая Маска
05:41
05:42
1758 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Сейда
06:50
06:52
1805 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Чум
07:04
07:05
1811 км.
1 д. 14 ч. 54 мин.
Никита
07:48
07:50
1836 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Елецкая
08:20
08:38
1855 км.
1 д. 16 ч. 10 мин.
Харп Северное Сияние
10:54
10:55
1929 км.
1 д. 18 ч. 44 мин.
Лабытнанги
11:55
1960 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
