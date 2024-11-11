20:50
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:00
Маршрут следования поезда 279Г Нижний Новгород — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пенза 1
07:40
08:13
353 км.
10 ч. 50 мин.
Ртищево 1
10:50
11:25
486 км.
14 ч. 0 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:18
14:46
657 км.
17 ч. 28 мин.
Волгоград 1
21:00
988 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
