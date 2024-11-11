Маршрут следования и продажа билетов
05:26
1 д. 3 ч. 40 мин.
09:06

Маршрут следования поезда 292Ы Красноярск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
05:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уяр
07:29
07:31
96 км.
2 ч. 3 мин.
Заозерная
08:05
08:06
124 км.
2 ч. 39 мин.
Канск-Енисейский
09:20
09:22
191 км.
3 ч. 54 мин.
Иланская
09:57
10:13
214 км.
4 ч. 31 мин.
Ингашская
10:44
10:45
241 км.
5 ч. 18 мин.
Решоты
11:25
11:26
284 км.
5 ч. 59 мин.
Тайшет
12:25
12:55
338 км.
6 ч. 59 мин.
Новочунка
14:35
14:37
419 км.
9 ч. 9 мин.
Сосновые Родники
14:50
14:52
430 км.
9 ч. 24 мин.
Чуна
15:08
15:10
442 км.
9 ч. 42 мин.
Вихоревка
17:08
17:32
537 км.
11 ч. 42 мин.
Анзеби
17:59
18:04
556 км.
12 ч. 33 мин.
Падунские Пороги
18:40
18:55
579 км.
13 ч. 14 мин.
Гидростроитель
19:14
19:19
590 км.
13 ч. 48 мин.
Кежемская
20:22
20:23
636 км.
14 ч. 56 мин.
Речушка
20:54
20:56
662 км.
15 ч. 28 мин.
Видим
21:23
21:25
682 км.
15 ч. 57 мин.
Коршуниха-Ангарская
22:52
23:05
747 км.
17 ч. 26 мин.
Ручей
00:49
00:50
812 км.
19 ч. 23 мин.
Янталь
01:03
01:05
821 км.
19 ч. 37 мин.
Лена
01:53
02:33
854 км.
20 ч. 27 мин.
Звездная
03:49
03:51
900 км.
22 ч. 23 мин.
Ния
04:29
04:31
927 км.
23 ч. 3 мин.
Небель
05:06
05:08
952 км.
23 ч. 40 мин.
Киренга
05:47
05:52
984 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Улькан
06:55
06:57
1020 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Северобайкальск
09:06
1121 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
