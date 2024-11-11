Маршрут следования поезда 293Ж Волгоград — Астрахань
Маршрут следования поезда 293Ж Волгоград — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
05:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
05:57
05:59
21 км.
0 ч. 37 мин.
Разъезд 85км
07:03
07:05
97 км.
1 ч. 43 мин.
Владимировка
07:48
07:50
142 км.
2 ч. 28 мин.
Верхний Баскунчак
08:35
08:40
183 км.
3 ч. 15 мин.
Харабалинская
10:04
10:06
282 км.
4 ч. 44 мин.
Ашулук
10:24
10:26
296 км.
5 ч. 4 мин.
Аксарайская
11:30
11:32
369 км.
6 ч. 10 мин.
Астрахань
12:25
417 км.
7 ч. 5 мин.
