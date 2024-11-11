Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297С Владикавказ — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:05
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
33
Маршрут следования поезда 297С Владикавказ — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
23:33
00:03
21 км.
0 ч. 28 мин.
Муртазово
00:41
00:43
67 км.
1 ч. 36 мин.
Котляревская
01:00
01:02
83 км.
1 ч. 55 мин.
Прохладная
01:23
01:41
97 км.
2 ч. 18 мин.
Аполлонская
02:15
02:20
136 км.
3 ч. 10 мин.
Георгиевск
02:45
02:50
162 км.
3 ч. 40 мин.
Минеральные Воды
03:16
04:00
189 км.
4 ч. 11 мин.
Невинномысская
06:25
06:41
293 км.
7 ч. 20 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:48
07:54
370 км.
8 ч. 43 мин.
Кавказская
08:55
09:30
435 км.
9 ч. 50 мин.
Тихорецкая
10:20
10:35
493 км.
11 ч. 15 мин.
Кущевка
12:34
12:50
580 км.
13 ч. 29 мин.
Первомайская
14:21
15:06
651 км.
15 ч. 16 мин.
Новочеркасск
16:30
16:32
695 км.
17 ч. 25 мин.
Шахтная
17:05
17:07
731 км.
18 ч. 0 мин.
Сулин
17:33
17:35
749 км.
18 ч. 28 мин.
Зверево
17:54
17:56
764 км.
18 ч. 49 мин.
Лихая
18:18
18:37
780 км.
19 ч. 13 мин.
Каменская
19:04
19:06
799 км.
19 ч. 59 мин.
Миллерово
20:00
20:02
865 км.
20 ч. 55 мин.
Кутейниково
20:54
20:56
920 км.
21 ч. 49 мин.
Россошь
22:32
22:48
1022 км.
23 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:31
00:36
1110 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:40
01:50
1185 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Липецк
04:26
05:06
1296 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Елец
06:19
06:50
1366 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Ефремов
08:12
08:14
1432 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:59
10:03
1524 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
10:50
11:04
1568 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Алексин
12:12
12:14
1616 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
Калуга 1
13:15
13:50
1667 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Москва
Киевский Вокзал
16:15
1824 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Грязь. Антисанитария. В туалет вообще не зайти. Хотя поезд вроде бы дальнего следования и едет 2 суток. Всем плевать. Как в сарай зашла.
В вагоне не было розеток от слова совсем. Вот вам и поезд. У всех телефоны, все мобильные и современные. А зарядить оказывается никак нельзя.
Плюс в этом поезде только один – и это цена билета. Одна из самых дешевых в этом направлении. Считай в 2 раза меньше обычных. Поэтому взяла себе купе и не жалуюсь на недочеты.
Когда подходила к поезду – образовалась что у меня будет новый вагон! Ага щас! Это он только сверху хорошо выкрашен и кажется новым. Внутри старье старьем. Радует одно – в старых вагонах очень хорошие широкие полки и есть где развалится.