Маршрут следования и продажа билетов
10:22
23 ч. 51 мин.
10:13
11
Маршрут следования поезда 305И Улан-Батор (Монголия) — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Батор (Монголия) — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Батор
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзун-Хара
12:59
13:14
113 км.
2 ч. 37 мин.
Дархан
14:54
15:24
188 км.
4 ч. 32 мин.
Сухэ-Батор
16:50
18:29
273 км.
6 ч. 28 мин.
Наушки
19:14
21:04
291 км.
8 ч. 52 мин.
Джида
21:52
22:00
324 км.
11 ч. 30 мин.
Селендума
22:30
22:36
345 км.
12 ч. 8 мин.
Медведчиково
01:34
01:49
480 км.
15 ч. 12 мин.
Улан-Удэ
02:28
03:13
487 км.
16 ч. 6 мин.
Слюдянка 1
08:04
08:09
753 км.
21 ч. 42 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:13
831 км.
23 ч. 51 мин.
