Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 305Н Томск — Бийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 305Н Томск — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
11:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
12:13
12:23
5 км.
0 ч. 15 мин.
Тайга 2
13:29
13:31
63 км.
1 ч. 31 мин.
Яшкино
13:55
13:57
85 км.
1 ч. 57 мин.
Юрга 1
14:33
14:35
125 км.
2 ч. 35 мин.
Болотная
15:00
15:02
153 км.
3 ч. 2 мин.
Мошково
16:08
16:10
216 км.
4 ч. 10 мин.
Новосибирск
Главный
17:03
18:49
270 км.
5 ч. 5 мин.
Сеятель
19:25
19:27
291 км.
7 ч. 27 мин.
Бердск
19:42
19:46
302 км.
7 ч. 44 мин.
Искитим
20:06
20:08
319 км.
8 ч. 8 мин.
Линево
20:34
20:36
341 км.
8 ч. 36 мин.
Черепаново
21:07
21:46
364 км.
9 ч. 9 мин.
Усть-Тальменская
22:22
22:27
410 км.
10 ч. 24 мин.
Алтайская
23:13
23:18
463 км.
11 ч. 15 мин.
Барнаул
23:37
00:50
475 км.
11 ч. 39 мин.
Овчинниково
02:02
02:07
533 км.
14 ч. 4 мин.
Гордеево
02:26
02:28
544 км.
14 ч. 28 мин.
Большая Речка
02:49
02:56
558 км.
14 ч. 51 мин.
Загайново
03:08
03:10
567 км.
15 ч. 10 мин.
Буланиха
03:26
03:28
581 км.
15 ч. 28 мин.
Бийск
04:16
618 км.
16 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Бийск Распечатать расписание поезда