Маршрут следования и продажа билетов
11:29
14 ч. 9 мин.
01:38
35
Маршрут следования поезда 305У Карабула — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карабула — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карабула
11:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карабула
11:37
11:38
5 км.
0 ч. 8 мин.
Кучеткан
12:11
12:12
24 км.
0 ч. 42 мин.
Новохайская
12:28
12:30
35 км.
0 ч. 59 мин.
Каменная Речка
12:46
12:47
48 км.
1 ч. 17 мин.
Чунояр
13:18
13:35
70 км.
1 ч. 49 мин.
Тамтачет
14:04
14:09
94 км.
2 ч. 35 мин.
Гаревой
14:25
14:26
103 км.
2 ч. 56 мин.
Новобирюсинская
14:53
15:13
128 км.
3 ч. 24 мин.
Шелаево
15:21
15:22
130 км.
3 ч. 52 мин.
Черманчет
15:29
15:31
136 км.
4 ч. 0 мин.
Плашечная
15:45
15:46
147 км.
4 ч. 16 мин.
Тиличет
15:58
16:03
157 км.
4 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 58км
16:15
16:16
171 км.
4 ч. 46 мин.
Поканаевка
16:23
16:28
174 км.
4 ч. 54 мин.
Южная Тунгуска
16:42
16:43
183 км.
5 ч. 13 мин.
Табагашет
16:57
16:58
197 км.
5 ч. 28 мин.
Канифольная
17:13
17:14
209 км.
5 ч. 44 мин.
Решоты
17:32
18:12
223 км.
6 ч. 3 мин.
Тинская
18:31
18:32
241 км.
7 ч. 2 мин.
Ингашская
18:57
19:07
266 км.
7 ч. 28 мин.
Сулемка
19:16
19:17
273 км.
7 ч. 47 мин.
Стайный
19:27
19:28
280 км.
7 ч. 58 мин.
Иланская
19:43
20:05
292 км.
8 ч. 14 мин.
Канск-Енисейский
20:33
20:52
315 км.
9 ч. 4 мин.
Филимоново
21:06
21:07
330 км.
9 ч. 37 мин.
Солянка
21:35
21:36
356 км.
10 ч. 6 мин.
Камала
21:53
21:54
370 км.
10 ч. 24 мин.
Заозерная
22:15
22:34
387 км.
10 ч. 46 мин.
Громадская
22:56
23:01
406 км.
11 ч. 27 мин.
Уяр
23:16
23:18
417 км.
11 ч. 47 мин.
Камарчага
00:04
00:06
457 км.
12 ч. 35 мин.
Злобино
01:13
01:15
506 км.
13 ч. 44 мин.
Енисей
01:26
01:27
513 км.
13 ч. 57 мин.
Красноярск
Пассажирский
01:38
516 км.
14 ч. 9 мин.
