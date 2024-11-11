Маршрут следования и продажа билетов
10:22
23 ч. 33 мин.
09:55
8
Маршрут следования поезда 305Ы Улан-Батор (Монголия) — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Батор (Монголия) — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Батор
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзун-Хара
12:59
13:14
113 км.
2 ч. 37 мин.
Дархан
14:54
15:19
188 км.
4 ч. 32 мин.
Сухэ-Батор
16:56
18:29
273 км.
6 ч. 34 мин.
Наушки
19:14
21:04
291 км.
8 ч. 52 мин.
Улан-Удэ
01:28
02:10
482 км.
15 ч. 6 мин.
Слюдянка 1
07:27
07:31
748 км.
21 ч. 5 мин.
Иркутск
Пассажирский
09:55
826 км.
23 ч. 33 мин.
