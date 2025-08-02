Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 309Н Новокузнецк — Новосибирск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:58
4 д. 9 ч. 34 мин.
10:00
104
Маршрут следования поезда 309Н Новокузнецк — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
12:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
13:40
13:55
30 км.
0 ч. 42 мин.
Киселевск
14:17
14:20
43 км.
1 ч. 19 мин.
Красный Камень
14:32
14:34
50 км.
1 ч. 34 мин.
Трудармейская
14:52
14:54
66 км.
1 ч. 54 мин.
Белово
15:43
16:03
98 км.
2 ч. 45 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
16:49
17:07
129 км.
3 ч. 51 мин.
Плотниково
17:56
17:58
169 км.
4 ч. 58 мин.
Топки
18:37
19:13
204 км.
5 ч. 39 мин.
Юрга 1
20:54
21:09
272 км.
7 ч. 56 мин.
Яшкино
21:52
21:54
312 км.
8 ч. 54 мин.
Тайга
22:19
23:35
336 км.
9 ч. 21 мин.
Томск 1
01:01
01:11
395 км.
12 ч. 3 мин.
Томск 2
01:25
02:35
400 км.
12 ч. 27 мин.
Томск 1
02:48
02:55
405 км.
13 ч. 50 мин.
Тайга 2
04:08
04:09
463 км.
15 ч. 10 мин.
Яшкино
04:33
04:34
485 км.
15 ч. 35 мин.
Юрга 1
05:09
05:10
525 км.
16 ч. 11 мин.
Болотная
05:34
05:35
553 км.
16 ч. 36 мин.
Мошково
06:33
06:34
616 км.
17 ч. 35 мин.
Новосибирск
Главный
07:22
670 км.
18 ч. 24 мин.
