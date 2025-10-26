Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 311Н Белый Яр — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белый Яр — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белый Яр
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санджик
22:23
22:25
16 км.
0 ч. 23 мин.
Сайга
22:59
23:01
47 км.
0 ч. 59 мин.
Улу-Юл
23:43
23:45
88 км.
1 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 254км
00:01
00:02
102 км.
2 ч. 1 мин.
Балагачево
00:25
00:26
123 км.
2 ч. 25 мин.
Сахалинка
00:44
00:45
139 км.
2 ч. 44 мин.
Куендат
01:05
01:07
157 км.
3 ч. 5 мин.
Асино
01:25
01:50
170 км.
3 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 166км
02:10
02:11
183 км.
4 ч. 10 мин.
Итатка
02:36
02:38
207 км.
4 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 126км
02:58
02:59
223 км.
4 ч. 58 мин.
Туган
03:09
03:10
227 км.
5 ч. 9 мин.
Копылово
03:32
03:34
245 км.
5 ч. 32 мин.
Томск Северный
03:44
03:46
251 км.
5 ч. 44 мин.
Томск 2
03:55
256 км.
5 ч. 55 мин.
