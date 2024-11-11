Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 311С Воркута — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:05
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
72
Маршрут следования поезда 311С Воркута — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:33
13:35
61 км.
1 ч. 28 мин.
Сивая Маска
14:40
14:45
108 км.
2 ч. 35 мин.
Марков
15:20
15:22
141 км.
3 ч. 15 мин.
Пост Абезь
15:32
15:33
147 км.
3 ч. 27 мин.
Инта 1
17:38
17:59
234 км.
5 ч. 33 мин.
Янью
19:48
19:50
338 км.
7 ч. 43 мин.
Печора
21:01
21:41
402 км.
8 ч. 56 мин.
Кожва 1
22:00
22:02
414 км.
9 ч. 55 мин.
Чикшино
22:36
22:38
449 км.
10 ч. 31 мин.
Каджером
23:15
23:17
484 км.
11 ч. 10 мин.
Ираель
00:03
00:05
528 км.
11 ч. 58 мин.
Малая Пера
00:36
00:38
558 км.
12 ч. 31 мин.
Сосногорск
02:03
02:25
637 км.
13 ч. 58 мин.
Ухта
02:42
02:52
646 км.
14 ч. 37 мин.
Ярега
03:18
03:20
661 км.
15 ч. 13 мин.
Синдор
05:01
05:03
768 км.
16 ч. 56 мин.
Княжпогост
05:58
06:00
826 км.
17 ч. 53 мин.
Микунь
06:50
07:25
875 км.
18 ч. 45 мин.
Межег
08:06
08:08
920 км.
20 ч. 1 мин.
Урдома
09:03
09:05
979 км.
20 ч. 58 мин.
Виледь
10:08
10:10
1051 км.
22 ч. 3 мин.
Низовка
10:36
10:39
1074 км.
22 ч. 31 мин.
Сольвычегодск
11:01
11:03
1086 км.
22 ч. 56 мин.
Котлас Южный
11:27
12:17
1099 км.
23 ч. 22 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:47
13:49
1175 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Пинюг
14:56
14:58
1226 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Опарино
16:02
16:12
1278 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Мураши
17:25
17:40
1341 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Юрья
18:47
18:49
1384 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
1521 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Буреполом
00:05
00:06
1591 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пижма
00:20
00:22
1608 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Шахунья
00:50
00:52
1643 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Урень
01:34
01:36
1697 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:41
03:53
1866 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Арзамас 1
05:46
06:12
1968 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Шатки
06:50
06:52
1999 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Лукоянов
07:26
07:28
2027 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Оброчное
08:51
08:53
2095 км.
1 д. 20 ч. 46 мин.
Красный Узел
09:40
10:44
2123 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Саранск
11:25
11:55
2149 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Пенза 1
15:10
15:51
2259 км.
2 д. 3 ч. 5 мин.
Сердобск
17:40
17:42
2358 км.
2 д. 5 ч. 35 мин.
Ртищево 1
18:38
19:16
2393 км.
2 д. 6 ч. 33 мин.
Аркадак
20:16
20:18
2433 км.
2 д. 8 ч. 11 мин.
Балашов
Пассажирский
21:15
21:40
2483 км.
2 д. 9 ч. 10 мин.
Поворино
23:02
23:27
2555 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Новохоперск
00:21
00:23
2604 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Таловая
01:22
01:24
2662 км.
2 д. 13 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:08
03:23
2748 км.
2 д. 15 ч. 3 мин.
Россошь
05:00
05:30
2836 км.
2 д. 16 ч. 55 мин.
Кутейниково
07:33
07:35
2938 км.
2 д. 19 ч. 28 мин.
Миллерово
08:35
08:37
2993 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Каменская
09:33
09:35
3059 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Лихая
09:58
10:12
3078 км.
2 д. 21 ч. 53 мин.
Зверево
10:41
10:43
3094 км.
2 д. 22 ч. 36 мин.
Сулин
11:03
11:05
3109 км.
2 д. 22 ч. 58 мин.
Шахтная
11:34
11:36
3127 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Новочеркасск
12:53
12:55
3163 км.
3 д. 0 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
13:59
14:50
3201 км.
3 д. 1 ч. 54 мин.
Староминская-Тимашевск
16:24
16:29
3292 км.
3 д. 4 ч. 19 мин.
Каневская
17:06
17:08
3339 км.
3 д. 5 ч. 1 мин.
Брюховецкая
17:38
17:40
3371 км.
3 д. 5 ч. 33 мин.
Тимашевская
18:08
18:22
3390 км.
3 д. 6 ч. 3 мин.
Полтавская
19:36
19:38
3454 км.
3 д. 7 ч. 31 мин.
Протока
19:58
20:16
3467 км.
3 д. 7 ч. 53 мин.
Крымская
21:18
21:23
3504 км.
3 д. 9 ч. 13 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:56
22:11
3532 км.
3 д. 9 ч. 51 мин.
Новороссийск
22:40
3546 км.
3 д. 10 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Жаль что в этот раз не очень повезло с персоналом. Бывали проводницы и получше. В вагоне не особо грязно, но и не чисто. Опять же – можно было и получше.
Ехал с отцом на этом поезде, нужно было завезти в больницу. Проводница была приятной молодой девочкой. Старалась и заботилась на протяжении всего пути. Жаль что в поездах не предусмотрены туалеты для инвалидов.
В поезде было чисто и уютно. Проводницы добрые и милые девушки. Во время поездки забилась раковина в туалете – через 2 остановки неисправность стока была устранена. Все было выполнено оперативно и быстро.
Просто жесть. Оба биотуалета не работали. Ходили в соседний вагон. За что заплатил вообще не понимаю. Написал в жалобную книгу на станции отзыв. И в интернете везде напишу.
В поезде было очень чисто и тихо. На протяжении дороги температура в вагоне была очень комфортной. Проводница не навязывалась и не продавала лотерейки, что очень радует.
Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.