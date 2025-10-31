Маршрут следования и продажа билетов
12:05
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
76
Маршрут следования поезда 311Я Воркута — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:38
13:44
61 км.
1 ч. 33 мин.
Сивая Маска
14:41
14:43
108 км.
2 ч. 36 мин.
Марков
15:22
15:26
141 км.
3 ч. 17 мин.
Пост Абезь
15:36
15:37
147 км.
3 ч. 31 мин.
Инта 1
17:25
18:00
234 км.
5 ч. 20 мин.
Янью
19:43
19:45
338 км.
7 ч. 38 мин.
Печора
20:53
21:43
402 км.
8 ч. 48 мин.
Кожва 1
22:05
22:07
414 км.
10 ч. 0 мин.
Чикшино
22:40
22:42
449 км.
10 ч. 35 мин.
Каджером
23:17
23:19
484 км.
11 ч. 12 мин.
Зеленоборск
23:56
23:57
518 км.
11 ч. 51 мин.
Ираель
00:10
00:12
528 км.
12 ч. 5 мин.
Малая Пера
00:40
00:42
558 км.
12 ч. 35 мин.
Сосногорск
01:54
02:13
637 км.
13 ч. 49 мин.
Ухта
02:31
02:41
646 км.
14 ч. 26 мин.
Ярега
03:04
03:06
661 км.
14 ч. 59 мин.
Синдор
04:40
04:42
768 км.
16 ч. 35 мин.
Княжпогост
05:30
05:32
826 км.
17 ч. 25 мин.
Микунь
06:17
07:04
875 км.
18 ч. 12 мин.
Межег
07:44
07:46
920 км.
19 ч. 39 мин.
Урдома
08:41
08:43
979 км.
20 ч. 36 мин.
Виледь
09:44
09:46
1051 км.
21 ч. 39 мин.
Низовка
10:12
10:15
1074 км.
22 ч. 7 мин.
Сольвычегодск
10:35
10:37
1086 км.
22 ч. 30 мин.
Котлас Южный
11:03
11:50
1099 км.
22 ч. 58 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:50
13:52
1175 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Пинюг
15:10
15:13
1226 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Опарино
16:17
16:27
1278 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Мураши
17:50
17:52
1341 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Юрья
19:04
19:06
1384 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
1521 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Буреполом
00:05
00:06
1591 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пижма
00:20
00:21
1608 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Шахунья
00:47
00:49
1643 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Урень
01:32
01:34
1697 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:38
04:08
1866 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Арзамас 1
07:31
07:57
1968 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Шатки
08:42
08:43
1999 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Лукоянов
09:15
09:16
2027 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Красный Узел
11:18
11:46
2116 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Саранск
12:16
12:21
2142 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Пенза 1
15:40
16:21
2252 км.
2 д. 3 ч. 35 мин.
Колышлей
17:26
17:28
2316 км.
2 д. 5 ч. 21 мин.
Сердобск
18:02
18:04
2350 км.
2 д. 5 ч. 57 мин.
Ртищево 1
18:55
19:30
2385 км.
2 д. 6 ч. 50 мин.
Кистендей
20:00
20:02
2404 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Аркадак
20:23
20:25
2425 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Пады
20:59
21:01
2457 км.
2 д. 8 ч. 54 мин.
Балашов
Пассажирский
21:23
21:38
2479 км.
2 д. 9 ч. 18 мин.
Поворино
23:16
23:41
2551 км.
2 д. 11 ч. 11 мин.
Новохоперск
00:26
00:28
2600 км.
2 д. 12 ч. 21 мин.
Таловая
01:18
01:20
2658 км.
2 д. 13 ч. 13 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:58
03:27
2744 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Россошь
06:20
06:50
2832 км.
2 д. 18 ч. 15 мин.
Зайцевка
08:04
08:06
2897 км.
2 д. 19 ч. 59 мин.
Кутейниково
08:43
08:45
2934 км.
2 д. 20 ч. 38 мин.
Миллерово
09:33
09:35
2989 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Каменская
10:47
10:49
3055 км.
2 д. 22 ч. 42 мин.
Лихая
11:15
11:29
3074 км.
2 д. 23 ч. 10 мин.
Зверево
11:56
11:58
3090 км.
2 д. 23 ч. 51 мин.
Сулин
12:17
12:19
3105 км.
3 д. 0 ч. 12 мин.
Шахтная
12:48
12:50
3123 км.
3 д. 0 ч. 43 мин.
Новочеркасск
14:09
14:11
3159 км.
3 д. 2 ч. 4 мин.
Ростов
Главный
14:59
16:00
3197 км.
3 д. 2 ч. 54 мин.
Староминская-Тимашевск
17:22
17:28
3288 км.
3 д. 5 ч. 17 мин.
Каневская
18:05
18:09
3335 км.
3 д. 6 ч. 0 мин.
Брюховецкая
18:37
18:44
3367 км.
3 д. 6 ч. 32 мин.
Тимашевская
19:07
19:25
3386 км.
3 д. 7 ч. 2 мин.
Полтавская
20:31
21:12
3450 км.
3 д. 8 ч. 26 мин.
Протока
21:34
21:36
3463 км.
3 д. 9 ч. 29 мин.
Крымская
22:45
22:52
3500 км.
3 д. 10 ч. 40 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
23:21
23:36
3528 км.
3 д. 11 ч. 16 мин.
Новороссийск
00:06
3542 км.
3 д. 12 ч. 1 мин.
