Поезд 311Я Воркута — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 311Я Воркута — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:05

Воркута

3 д. 12 ч. 1 мин.

00:06

Новороссийск

76

Купить билеты

Маршрут следования поезда 311Я Воркута — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Воркута — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Воркута

12:05

0 км.

0 ч. 0 мин.

Сейда

13:38

6 мин.

13:44

61 км.

1 ч. 33 мин.

Сивая Маска

14:41

2 мин.

14:43

108 км.

2 ч. 36 мин.

Марков

15:22

4 мин.

15:26

141 км.

3 ч. 17 мин.

Пост Абезь

15:36

1 мин.

15:37

147 км.

3 ч. 31 мин.

Инта 1

17:25

35 мин.

18:00

234 км.

5 ч. 20 мин.

Янью

19:43

2 мин.

19:45

338 км.

7 ч. 38 мин.

Печора

20:53

50 мин.

21:43

402 км.

8 ч. 48 мин.

Кожва 1

22:05

2 мин.

22:07

414 км.

10 ч. 0 мин.

Чикшино

22:40

2 мин.

22:42

449 км.

10 ч. 35 мин.

Каджером

23:17

2 мин.

23:19

484 км.

11 ч. 12 мин.

Зеленоборск

23:56

1 мин.

23:57

518 км.

11 ч. 51 мин.

Ираель

00:10

2 мин.

00:12

528 км.

12 ч. 5 мин.

Малая Пера

00:40

2 мин.

00:42

558 км.

12 ч. 35 мин.

Сосногорск

01:54

19 мин.

02:13

637 км.

13 ч. 49 мин.

Ухта

02:31

10 мин.

02:41

646 км.

14 ч. 26 мин.

Ярега

03:04

2 мин.

03:06

661 км.

14 ч. 59 мин.

Синдор

04:40

2 мин.

04:42

768 км.

16 ч. 35 мин.

Княжпогост

05:30

2 мин.

05:32

826 км.

17 ч. 25 мин.

Микунь

06:17

47 мин.

07:04

875 км.

18 ч. 12 мин.

Межег

07:44

2 мин.

07:46

920 км.

19 ч. 39 мин.

Урдома

08:41

2 мин.

08:43

979 км.

20 ч. 36 мин.

Виледь

09:44

2 мин.

09:46

1051 км.

21 ч. 39 мин.

Низовка

10:12

3 мин.

10:15

1074 км.

22 ч. 7 мин.

Сольвычегодск

10:35

2 мин.

10:37

1086 км.

22 ч. 30 мин.

Котлас Южный

11:03

47 мин.

11:50

1099 км.

22 ч. 58 мин.

Сусоловка

13:17

2 мин.

13:19

1152 км.

1 д. 1 ч. 12 мин.

Луза

13:50

2 мин.

13:52

1175 км.

1 д. 1 ч. 45 мин.

Пинюг

15:10

3 мин.

15:13

1226 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Опарино

16:17

10 мин.

16:27

1278 км.

1 д. 4 ч. 12 мин.

Мураши

17:50

2 мин.

17:52

1341 км.

1 д. 5 ч. 45 мин.

Юрья

19:04

2 мин.

19:06

1384 км.

1 д. 6 ч. 59 мин.

Киров
Пассажирский

20:40

59 мин.

21:39

1440 км.

1 д. 8 ч. 35 мин.

Котельнич 1

23:08

2 мин.

23:10

1521 км.

1 д. 11 ч. 3 мин.

Буреполом

00:05

1 мин.

00:06

1591 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Пижма

00:20

1 мин.

00:21

1608 км.

1 д. 12 ч. 15 мин.

Шахунья

00:47

2 мин.

00:49

1643 км.

1 д. 12 ч. 42 мин.

Урень

01:32

2 мин.

01:34

1697 км.

1 д. 13 ч. 27 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

03:38

30 мин.

04:08

1866 км.

1 д. 15 ч. 33 мин.

Арзамас 1

07:31

26 мин.

07:57

1968 км.

1 д. 19 ч. 26 мин.

Шатки

08:42

1 мин.

08:43

1999 км.

1 д. 20 ч. 37 мин.

Лукоянов

09:15

1 мин.

09:16

2027 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Красный Узел

11:18

28 мин.

11:46

2116 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Саранск

12:16

5 мин.

12:21

2142 км.

2 д. 0 ч. 11 мин.

Пенза 1

15:40

41 мин.

16:21

2252 км.

2 д. 3 ч. 35 мин.

Колышлей

17:26

2 мин.

17:28

2316 км.

2 д. 5 ч. 21 мин.

Сердобск

18:02

2 мин.

18:04

2350 км.

2 д. 5 ч. 57 мин.

Ртищево 1

18:55

35 мин.

19:30

2385 км.

2 д. 6 ч. 50 мин.

Кистендей

20:00

2 мин.

20:02

2404 км.

2 д. 7 ч. 55 мин.

Аркадак

20:23

2 мин.

20:25

2425 км.

2 д. 8 ч. 18 мин.

Пады

20:59

2 мин.

21:01

2457 км.

2 д. 8 ч. 54 мин.

Балашов
Пассажирский

21:23

15 мин.

21:38

2479 км.

2 д. 9 ч. 18 мин.

Поворино

23:16

25 мин.

23:41

2551 км.

2 д. 11 ч. 11 мин.

Новохоперск

00:26

2 мин.

00:28

2600 км.

2 д. 12 ч. 21 мин.

Таловая

01:18

2 мин.

01:20

2658 км.

2 д. 13 ч. 13 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

02:58

29 мин.

03:27

2744 км.

2 д. 14 ч. 53 мин.

Россошь

06:20

30 мин.

06:50

2832 км.

2 д. 18 ч. 15 мин.

Зайцевка

08:04

2 мин.

08:06

2897 км.

2 д. 19 ч. 59 мин.

Кутейниково

08:43

2 мин.

08:45

2934 км.

2 д. 20 ч. 38 мин.

Миллерово

09:33

2 мин.

09:35

2989 км.

2 д. 21 ч. 28 мин.

Каменская

10:47

2 мин.

10:49

3055 км.

2 д. 22 ч. 42 мин.

Лихая

11:15

14 мин.

11:29

3074 км.

2 д. 23 ч. 10 мин.

Зверево

11:56

2 мин.

11:58

3090 км.

2 д. 23 ч. 51 мин.

Сулин

12:17

2 мин.

12:19

3105 км.

3 д. 0 ч. 12 мин.

Шахтная

12:48

2 мин.

12:50

3123 км.

3 д. 0 ч. 43 мин.

Новочеркасск

14:09

2 мин.

14:11

3159 км.

3 д. 2 ч. 4 мин.

Ростов
Главный

14:59

61 мин.

16:00

3197 км.

3 д. 2 ч. 54 мин.

Староминская-Тимашевск

17:22

6 мин.

17:28

3288 км.

3 д. 5 ч. 17 мин.

Каневская

18:05

4 мин.

18:09

3335 км.

3 д. 6 ч. 0 мин.

Брюховецкая

18:37

7 мин.

18:44

3367 км.

3 д. 6 ч. 32 мин.

Тимашевская

19:07

18 мин.

19:25

3386 км.

3 д. 7 ч. 2 мин.

Полтавская

20:31

41 мин.

21:12

3450 км.

3 д. 8 ч. 26 мин.

Протока

21:34

2 мин.

21:36

3463 км.

3 д. 9 ч. 29 мин.

Крымская

22:45

7 мин.

22:52

3500 км.

3 д. 10 ч. 40 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

23:21

15 мин.

23:36

3528 км.

3 д. 11 ч. 16 мин.

Новороссийск

00:06

3542 км.

3 д. 12 ч. 1 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Новороссийск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Воркута и Новороссийск

Информация о поезде 311Я

Планируете поездку по маршруту Воркута — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 311Я. Этот поезд отправляется со станции Воркута в 12:05 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 00:06. Вся дорога занимает 3 д. 12 ч. 1 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1675 руб.
  • стоимость купейного места – 5411 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 311Я Воркута - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

76 станций

Самая длинная остановка:

61 мин. – станция Ростов (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1675 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 311Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн