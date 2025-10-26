Маршрут следования поезда 312Н Томск — Белый Яр на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Белый Яр с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск Северный
13:55
13:56
5 км.
0 ч. 10 мин.
Копылово
14:06
14:08
11 км.
0 ч. 21 мин.
Туган
14:30
14:31
29 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 126км
14:42
14:43
33 км.
0 ч. 57 мин.
Итатка
15:04
15:06
49 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 166км
15:30
15:31
73 км.
1 ч. 45 мин.
Асино
15:48
16:13
86 км.
2 ч. 3 мин.
Куендат
16:30
16:32
99 км.
2 ч. 45 мин.
Сахалинка
16:52
16:54
117 км.
3 ч. 7 мин.
Балагачево
17:13
17:15
133 км.
3 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 254км
17:38
17:39
154 км.
3 ч. 53 мин.
Улу-Юл
17:55
17:57
168 км.
4 ч. 10 мин.
Сайга
18:39
18:41
209 км.
4 ч. 54 мин.
Санджик
19:13
19:15
240 км.
5 ч. 28 мин.
Белый Яр
19:35
256 км.
5 ч. 50 мин.
