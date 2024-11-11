Маршрут следования и продажа билетов
00:28
1 д. 11 ч. 24 мин.
11:52
38
Маршрут следования поезда 324Г Ижевск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
00:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Игра
03:12
03:14
84 км.
2 ч. 44 мин.
Балезино
04:50
05:20
130 км.
4 ч. 22 мин.
Глазов
05:54
05:56
156 км.
5 ч. 26 мин.
Яр
06:34
06:36
191 км.
6 ч. 6 мин.
Фаленки
07:09
07:11
223 км.
6 ч. 41 мин.
Зуевка
07:48
07:50
250 км.
7 ч. 20 мин.
Киров
Пассажирский
10:00
10:56
338 км.
9 ч. 32 мин.
Котельнич 1
12:27
13:08
419 км.
11 ч. 59 мин.
Свеча
14:01
14:05
467 км.
13 ч. 33 мин.
Шабалино
14:33
14:35
490 км.
14 ч. 5 мин.
Гостовская
15:04
15:06
514 км.
14 ч. 36 мин.
Поназырево
15:42
15:45
535 км.
15 ч. 14 мин.
Шарья
16:37
16:51
581 км.
16 ч. 9 мин.
Шекшема
17:20
17:21
601 км.
16 ч. 52 мин.
Мантурово
17:45
17:47
626 км.
17 ч. 17 мин.
Брантовка
18:10
18:12
650 км.
17 ч. 42 мин.
Нея
18:37
18:39
677 км.
18 ч. 9 мин.
Номжа
18:57
18:58
693 км.
18 ч. 29 мин.
Николо-Полома
19:12
19:14
704 км.
18 ч. 44 мин.
Антропово
19:37
19:39
727 км.
19 ч. 9 мин.
Лопарево
19:58
19:59
747 км.
19 ч. 30 мин.
Галич
20:27
20:31
766 км.
19 ч. 59 мин.
Россолово
20:51
20:53
786 км.
20 ч. 23 мин.
Буй
21:24
21:39
813 км.
20 ч. 56 мин.
Вохтога
22:13
22:14
860 км.
21 ч. 45 мин.
Вологда 1
23:17
23:32
940 км.
22 ч. 49 мин.
Шексна
01:11
01:19
1017 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Череповец 1
01:57
02:11
1051 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Суда
02:52
02:54
1072 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Кадуй
03:16
03:34
1095 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Бабаево
04:49
05:23
1166 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Подборовье
06:25
06:27
1219 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Ефимовская
06:45
06:47
1239 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Пикалево 1
07:28
07:30
1273 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Тихвин
08:13
08:16
1306 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Волховстрой 1
09:40
09:45
1380 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:52
1483 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
