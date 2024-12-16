Маршрут следования и продажа билетов
04:40
13 ч. 20 мин.
18:00
35
Маршрут следования поезда 328Я Вологда — Северодвинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Северодвинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
04:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухона
05:07
05:08
30 км.
0 ч. 27 мин.
Харовская
05:45
05:47
84 км.
1 ч. 5 мин.
Вожега
06:34
06:37
142 км.
1 ч. 54 мин.
Ерцево
07:09
07:19
178 км.
2 ч. 29 мин.
Коноша 1
07:38
07:48
199 км.
2 ч. 58 мин.
Мелентьевский
08:08
08:09
211 км.
3 ч. 28 мин.
Фоминская
08:20
08:21
222 км.
3 ч. 40 мин.
Вандыш
08:36
08:37
237 км.
3 ч. 56 мин.
Полоха
08:51
08:52
249 км.
4 ч. 11 мин.
Бурачиха
09:03
09:04
256 км.
4 ч. 23 мин.
Зеленый
09:15
09:16
263 км.
4 ч. 35 мин.
Няндома
09:27
09:42
272 км.
4 ч. 47 мин.
Шестиозерский
10:01
10:02
288 км.
5 ч. 21 мин.
Шожма
10:20
10:21
302 км.
5 ч. 40 мин.
Лельма
10:38
10:39
313 км.
5 ч. 58 мин.
Шалакуша
10:58
11:00
333 км.
6 ч. 18 мин.
Лепша
11:13
11:14
344 км.
6 ч. 33 мин.
Ивакша
11:26
11:27
353 км.
6 ч. 46 мин.
Пукса
11:53
11:54
374 км.
7 ч. 13 мин.
Плесецкая
12:09
12:19
385 км.
7 ч. 29 мин.
Шелекса
12:38
12:39
405 км.
7 ч. 58 мин.
Емца
13:01
13:11
424 км.
8 ч. 21 мин.
Летнеозерский
13:34
13:35
457 км.
8 ч. 54 мин.
Обозерская
13:48
14:18
465 км.
9 ч. 8 мин.
Пермилово
14:40
14:42
483 км.
10 ч. 0 мин.
Малька
15:02
15:03
501 км.
10 ч. 22 мин.
Холмогорская
15:14
15:15
507 км.
10 ч. 34 мин.
Ломовое
15:50
15:51
529 км.
11 ч. 10 мин.
Тундра
16:12
16:13
545 км.
11 ч. 32 мин.
Исакогорка
16:52
16:57
575 км.
12 ч. 12 мин.
Северодвинск
18:00
614 км.
13 ч. 20 мин.
