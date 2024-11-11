Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 329З Душанбе (Таджикистан) — Москва.
05:14
3 д. 18 ч. 47 мин.
00:01
25
Маршрут следования поезда 329З Душанбе (Таджикистан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Душанбе (Таджикистан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Душанбе 1
05:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Термез
10:39
10:59
196 км.
5 ч. 25 мин.
Карши
00:24
00:54
414 км.
19 ч. 10 мин.
Бейнеу
22:21
00:21
1545 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Кульсары
03:49
03:59
1750 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Макат
05:26
05:46
1839 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Доссор
06:24
06:26
1870 км.
2 д. 1 ч. 10 мин.
Атырау
07:57
08:22
1956 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Ак-Кистау
09:29
09:31
2028 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Исатай
10:54
10:58
2113 км.
2 д. 5 ч. 40 мин.
Ганюшкино
12:07
14:07
2191 км.
2 д. 6 ч. 53 мин.
Аксарайская
15:41
18:01
2272 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Верхний Баскунчак
20:43
21:01
2458 км.
2 д. 15 ч. 29 мин.
Владимировка
21:47
21:49
2499 км.
2 д. 16 ч. 33 мин.
Волжский
01:08
01:15
2617 км.
2 д. 19 ч. 54 мин.
Волгоград 1
02:08
02:52
2638 км.
2 д. 20 ч. 54 мин.
Арчеда
05:36
05:40
2770 км.
3 д. 0 ч. 22 мин.
Поворино
10:05
10:42
2958 км.
3 д. 4 ч. 51 мин.
Борисоглебск
11:25
11:30
2978 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Народная
12:10
12:26
3010 км.
3 д. 6 ч. 56 мин.
Жердевка
13:06
13:11
3046 км.
3 д. 7 ч. 52 мин.
Грязи
Воронежские
15:05
15:40
3172 км.
3 д. 9 ч. 51 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:43
16:58
3228 км.
3 д. 11 ч. 29 мин.
Рязань 2
20:18
20:48
3426 км.
3 д. 15 ч. 4 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:01
3607 км.
3 д. 18 ч. 47 мин.
