Поезд 350В Костомукша — Санкт-Петербург

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:03

Костомукша

15 ч. 48 мин.

10:51

Санкт-Петербург

36

Расписание поезда Костомукша — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Костомукша

19:03

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кимосозеро

19:48

1 мин.

19:49

36 км.

0 ч. 45 мин.

Ледмозеро

20:49

3 мин.

20:52

78 км.

1 ч. 46 мин.

Муезерка

21:34

4 мин.

21:38

111 км.

2 ч. 31 мин.

Сонозеро

22:09

3 мин.

22:12

135 км.

3 ч. 6 мин.

Пенинга

22:43

2 мин.

22:45

159 км.

3 ч. 40 мин.

Суккозеро

23:39

20 мин.

23:59

200 км.

4 ч. 36 мин.

Гимольская

00:29

1 мин.

00:30

228 км.

5 ч. 26 мин.

Поросозеро

01:06

1 мин.

01:07

255 км.

6 ч. 3 мин.

Тумасозеро

01:23

1 мин.

01:24

270 км.

6 ч. 20 мин.

Лахкаламен

01:40

1 мин.

01:41

284 км.

6 ч. 37 мин.

Остановочный пункт 35км

02:00

1 мин.

02:01

298 км.

6 ч. 57 мин.

Найстенъярви

02:07

1 мин.

02:08

301 км.

7 ч. 4 мин.

Остановочный пункт 22км

02:19

1 мин.

02:20

309 км.

7 ч. 16 мин.

Суоярви 1

02:44

25 мин.

03:09

328 км.

7 ч. 41 мин.

Пийтсиеки

03:27

1 мин.

03:28

341 км.

8 ч. 24 мин.

Лоймола

03:48

1 мин.

03:49

360 км.

8 ч. 45 мин.

Райконкоски

04:02

1 мин.

04:03

372 км.

8 ч. 59 мин.

Леппясюрья

04:17

1 мин.

04:18

384 км.

9 ч. 14 мин.

Янисъярви

04:43

1 мин.

04:44

404 км.

9 ч. 40 мин.

Алалампи

04:53

1 мин.

04:54

411 км.

9 ч. 50 мин.

Маткаселькя

05:12

1 мин.

05:13

427 км.

10 ч. 9 мин.

Кааламо

05:26

1 мин.

05:27

435 км.

10 ч. 23 мин.

Хелюля

05:49

1 мин.

05:50

453 км.

10 ч. 46 мин.

Сортавала

05:58

5 мин.

06:03

458 км.

10 ч. 55 мин.

Куокканиэми

06:22

1 мин.

06:23

474 км.

11 ч. 19 мин.

Хухоямяки

06:38

1 мин.

06:39

489 км.

11 ч. 35 мин.

Яккима

06:47

1 мин.

06:48

493 км.

11 ч. 44 мин.

Ихала

06:59

1 мин.

07:00

500 км.

11 ч. 56 мин.

Элисенваара

07:16

1 мин.

07:17

515 км.

12 ч. 13 мин.

Алхо

07:29

2 мин.

07:31

525 км.

12 ч. 26 мин.

Хийтола

07:44

2 мин.

07:46

534 км.

12 ч. 41 мин.

Кузнечное

08:06

2 мин.

08:08

551 км.

13 ч. 3 мин.

Приозерск

08:26

2 мин.

08:28

565 км.

13 ч. 23 мин.

Девяткино

10:28

1 мин.

10:29

676 км.

15 ч. 25 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

10:51

689 км.

15 ч. 48 мин.

Информация о поезде 350В

Планируете поездку по маршруту Костомукша — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 350В. Этот поезд отправляется со станции Костомукша в 19:03 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 10:51. Вся дорога занимает 15 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2296 руб.
  • стоимость купейного места – 2296 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 350В

Количество остановок поезда:

36 станций

Самая длинная остановка:

25 мин. – станция Суоярви 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2296 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Евгения Милошина

    Как всегда всё. Туалеты грязные, смыть нечем потому что воды в бачке нет. Духота, вонизма и все старое. Это слова которыми можно охарактеризовать 90% поездов железной дороги.

  2. Василий Прокопенко

    Добрый день. Поездка в целом не скажу что плохая. Нормальная скорее. Мне попался какой-то очень твердый матрас, на котором было очень некомфортно спать. В вагоне стоял биотуалет, что очень радует. Потому что приходил пассажир из соседнего вагона и говорил, что у них не было биотуалета. По какому принципу они ставятся и распределяются – не понятно.

  3. Марина Левчук

    Если попробовать описать этот поезд двумя словами – то это «скрипучая телега». Потому что реально невозможно ехать. Постоянно где-то что-то скрипит, стучит, поэтому не ждите ВИП обслуживания и комфорта.

  4. Наталия Анатольевна

    В этот раз попался очень хороший вагон. В прошлый раз ехала в отвратительных условиях. Так что как повезет. Проводницы как правильно попадаются хорошие. Что-что а персонал у нас более менее в поездах. Жаль поезда не соответствуют.

  5. Рита

    Замечательно! Вагон очень чистый. Есть розетки. Постельное белье и одеяло очень чистое. В поезде установлен биотуалет. Проводник вежливый. Кайфанула)))

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
