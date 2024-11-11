19:03
15 ч. 48 мин.
10:51
36
Маршрут следования поезда 350В Костомукша — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Костомукша — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Костомукша
19:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кимосозеро
19:48
19:49
36 км.
0 ч. 45 мин.
Ледмозеро
20:49
20:52
78 км.
1 ч. 46 мин.
Муезерка
21:34
21:38
111 км.
2 ч. 31 мин.
Сонозеро
22:09
22:12
135 км.
3 ч. 6 мин.
Пенинга
22:43
22:45
159 км.
3 ч. 40 мин.
Суккозеро
23:39
23:59
200 км.
4 ч. 36 мин.
Гимольская
00:29
00:30
228 км.
5 ч. 26 мин.
Поросозеро
01:06
01:07
255 км.
6 ч. 3 мин.
Тумасозеро
01:23
01:24
270 км.
6 ч. 20 мин.
Лахкаламен
01:40
01:41
284 км.
6 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 35км
02:00
02:01
298 км.
6 ч. 57 мин.
Найстенъярви
02:07
02:08
301 км.
7 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 22км
02:19
02:20
309 км.
7 ч. 16 мин.
Суоярви 1
02:44
03:09
328 км.
7 ч. 41 мин.
Пийтсиеки
03:27
03:28
341 км.
8 ч. 24 мин.
Лоймола
03:48
03:49
360 км.
8 ч. 45 мин.
Райконкоски
04:02
04:03
372 км.
8 ч. 59 мин.
Леппясюрья
04:17
04:18
384 км.
9 ч. 14 мин.
Янисъярви
04:43
04:44
404 км.
9 ч. 40 мин.
Алалампи
04:53
04:54
411 км.
9 ч. 50 мин.
Маткаселькя
05:12
05:13
427 км.
10 ч. 9 мин.
Кааламо
05:26
05:27
435 км.
10 ч. 23 мин.
Хелюля
05:49
05:50
453 км.
10 ч. 46 мин.
Сортавала
05:58
06:03
458 км.
10 ч. 55 мин.
Куокканиэми
06:22
06:23
474 км.
11 ч. 19 мин.
Хухоямяки
06:38
06:39
489 км.
11 ч. 35 мин.
Яккима
06:47
06:48
493 км.
11 ч. 44 мин.
Ихала
06:59
07:00
500 км.
11 ч. 56 мин.
Элисенваара
07:16
07:17
515 км.
12 ч. 13 мин.
Алхо
07:29
07:31
525 км.
12 ч. 26 мин.
Хийтола
07:44
07:46
534 км.
12 ч. 41 мин.
Кузнечное
08:06
08:08
551 км.
13 ч. 3 мин.
Приозерск
08:26
08:28
565 км.
13 ч. 23 мин.
Девяткино
10:28
10:29
676 км.
15 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:51
689 км.
15 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как всегда всё. Туалеты грязные, смыть нечем потому что воды в бачке нет. Духота, вонизма и все старое. Это слова которыми можно охарактеризовать 90% поездов железной дороги.
Добрый день. Поездка в целом не скажу что плохая. Нормальная скорее. Мне попался какой-то очень твердый матрас, на котором было очень некомфортно спать. В вагоне стоял биотуалет, что очень радует. Потому что приходил пассажир из соседнего вагона и говорил, что у них не было биотуалета. По какому принципу они ставятся и распределяются – не понятно.
Если попробовать описать этот поезд двумя словами – то это «скрипучая телега». Потому что реально невозможно ехать. Постоянно где-то что-то скрипит, стучит, поэтому не ждите ВИП обслуживания и комфорта.
В этот раз попался очень хороший вагон. В прошлый раз ехала в отвратительных условиях. Так что как повезет. Проводницы как правильно попадаются хорошие. Что-что а персонал у нас более менее в поездах. Жаль поезда не соответствуют.
Замечательно! Вагон очень чистый. Есть розетки. Постельное белье и одеяло очень чистое. В поезде установлен биотуалет. Проводник вежливый. Кайфанула)))