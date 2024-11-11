Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 359З Худжанд (Таджикистан) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:13
2 д. 10 ч. 48 мин.
00:01
25
Маршрут следования поезда 359З Худжанд (Таджикистан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Худжанд (Таджикистан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Худжанд
13:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нау
13:59
14:59
32 км.
0 ч. 46 мин.
Самарканд
20:48
21:02
245 км.
7 ч. 35 мин.
Бейнеу
22:21
00:21
1391 км.
9 ч. 8 мин.
Кульсары
03:49
03:59
1596 км.
14 ч. 36 мин.
Макат
05:26
05:46
1685 км.
16 ч. 13 мин.
Доссор
06:24
06:26
1716 км.
17 ч. 11 мин.
Атырау
07:57
08:22
1802 км.
18 ч. 44 мин.
Ак-Кистау
09:29
09:31
1874 км.
20 ч. 16 мин.
Исатай
10:54
10:58
1959 км.
21 ч. 41 мин.
Ганюшкино
12:07
14:07
2037 км.
22 ч. 54 мин.
Аксарайская
15:41
18:01
2118 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Верхний Баскунчак
20:43
21:01
2304 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Владимировка
21:47
21:49
2345 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Волжский
01:08
01:15
2463 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Волгоград 1
02:08
02:52
2484 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Арчеда
05:36
05:40
2616 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Поворино
10:05
10:42
2804 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Борисоглебск
11:25
11:30
2824 км.
1 д. 22 ч. 12 мин.
Народная
12:10
12:26
2856 км.
1 д. 22 ч. 57 мин.
Жердевка
13:06
13:11
2892 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Грязи
Воронежские
15:05
15:40
3018 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:43
16:58
3074 км.
2 д. 3 ч. 30 мин.
Рязань 2
20:18
20:48
3272 км.
2 д. 7 ч. 5 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:01
3453 км.
2 д. 10 ч. 48 мин.
